NASA'nın uzay aracı Curiosity, 'ikinci beynini' kullanmaya başladı

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı tarafından Mars'a keşif yapması amacıyla gönderilen uzay aracı Curiosity, teknik bir arıza nedeniyle ikinci beynini kullanmaya başladı.

2011 yılında Mars'a olan yolculuğuna başlayan uzay aracı Curiosity, 2012 yılından beri gezegende inceleme yapıp kaydettiği verileri Mars Bilim Laboratuvarı ile paylaşıyor. NASA'nin pek çok uzay aracında olduğu gibi Curiosity de faaliyetlerini yönetebilecek iki bilgisayara sahip. NASA, Curiosity'nin sahip olduğu ''A tarafı ve B tarafı'' olmak üzere iki bilgisayarı beyin olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde NASA'dan yapılan açıklamaya göre 2012 yılından beri B tarafını kullanan Curiosity artık A tarafını kullanmaya başladı.

İkinci beyin, geçici çözüm oldu

Tabi bu değişikliğin önemli bir sebebi var. NASA yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Eylül'den bu yana Curiosity, gezegenden topladığı verileri yeryüzündeki laboratuvara aktarmakta güçlük çekiyor. Yetkililer bu durumun sebebini henüz çözebilmiş değil ancak bir süreliğine A tarafını kullanarak hem veri aktarımını sürdürmeyi hem de B'deki problemi anlamayı hedefliyor.

Altı yıldır B tarafını kullanan Curiosity, görevlerini A tarafını kullanarak da yerine getirebilir ancak uzmanlar, B tarafında daha büyük bir bellek yer aldığından bir an önce problemi çözüp tekrardan B tarafını kullanmayı istiyor.