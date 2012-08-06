NASA'nın 'meraklı' robotu Mars'a indi

NASA’nın tasarladığı Curiosity (Merak) adlı robot Mars’a iniş yaptı. Küçük bir otomobil büyüklüğündeki robot Mars’ta 687 gün yani 1 Mars yılı geçirecek.



Mars’ta Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından şimdiye kadar üretilmiş en zeki gezegenler arası gezginci robot olan Curiosity (Merak), Mars gezegenine indi.

Radyoaktif plütonyumun parçalanması sonucu açığa çıkan sıcaklıkla işleyen, yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki Curiosity, son derece hassas olarak tasarlanmış ısı kalkanı ve gezegen yüzeyine inişini yavaşlatmak için kullanacağı sesten hızlı açılan paraşütü yardımıyla Kızıl Gezegen'e indi.

Curiosity, Mars ile Dünya arasında, 14 dakikayı bulan sinyal ulaşma farkı nedeniyle Earthlings adlı bilgisayar yazılım şirketince geliştirilen yarım milyon bilgisayar kodunu izleyerek Mars'a inişini, dünyadan hiçbir yardım almadan kendi başına gerçekleştirdi.

Curiosity Mars’ta yaşam olup olmadığını araştıracak.



220 bilim adamı gücünde robot



NASA, bir gezegende görev alacak en ileri düzeyde robot Mars'ta göreve başladı. NASA uzmanları proje değeri 2,5 milyar dolar olan Curiosity adlı robotun Mars'a sanal olarak 220'den fazla bilim adamı göndermek gibi olduğunu söylüyor.



ABD'nin Ulusal Havacılık-Uzay Dairesi (NASA), bir gezegende görev alacak en ileri düzeyde robotu Atlas V 541 roketi ile Florida eyaleti Cape Canaveral üssünden Mars'a gönderdi.

Curiosity(Merak) adlı robot, Kızıl Gezegen'in yaşamın gelişimine uygun geçmişi olup olmadığını belirleyecek.

Mars toprağına, 570 milyon km yol katettikten sonra bugün gezegende göreve başlayan Curiosity, diğer adıyla "Mars Science Laboratory (MSL)" için NASA uzmanları, Güneş Sistemi'nin bir gezegenine şimdiye kadar gönderdikleri en gelişkin kapasiteli robot olduğunun altını çiziyor.

İnsanoğlunun yaklaşık yarım yüzyıldır Kızıl Gezegen'e gönderdiği 43 uzay aracından üçte ikisinin başarısız olmasından ötürü, önce Mars'ın "lanetini" yenmesi gereken 900 kilo ağırlığında ve daha önce gönderilen Spirit (Cin) ve Opportunity'den (Fırsat) 2,5 kez daha uzun ve 5 kat daha ağır tekerlekli robot, Kızıl Gezegen'e yeni geliştirilen sistem sayesinde dev bir kabloyla iniş yaptı.

Mars'ın atmosferinin ilk tabakalarına girdikten sonra paraşütlerini açıp kapsülden ayrıldı. Curiosity'yi toprağa bu yeni geliştirilen vinç sistemi indirdi.

Radyoaktif plütonyumun parçalanması sonucu açığa çıkan sıcaklıkla çalışan robotun, Kızıl Gezegen'de bir Mars yılı (687 Dünya günü) geçirmesi ve sıcaklığın sıfırın altında 90 ve 0 santigrat derece arasında değiştiği dev Gale kraterine inerek burayı incelemesi öngörülüyor.

Bilimadamları, 150 kilometre genişliğindeki dev kraterde bulunan yüksek dağın, aralıksız esen Mars rüzgarının zaman içinde burayı doldurarak şekillendirmesiyle oluştuğunu düşünüyor.



Değeri 2,5 milyar dolar



Taşıdığı 10 bilimsel cihazla, kaya parçalarının kimyasal tahlilini yapacak Curiosity, indiği Gale kraterinde yaşam için organik unsurlar bulunup bulunmadığını inceleyecek.

Yüksek çözünürlüklü kamerası ve 7 metre mesafeden hedefini inceleyebilen lazer sistemine sahip altı tekerlekli robotun, kayanın içini 6 santimetre delme kapasiteli 2,1 metre uzunluğunda eklemli bir kolu da bulunuyor. Toplanan numuneler incelenmek üzere robotun içindeki iki laboratuvardan birine iletilecek.

Proje değeri 2,5 milyar dolar olan Curiosity'nin bir de meteoroloji istasyonu bulunuyor.



'220 bilim adamı gücünde'



NASA uzmanları, Mars'a Curiosity'yi kondurmanın, bu gezegene sanal olarak 220'den fazla bilim adamı göndermek gibi olduğunu belirterek, "Hayallerimizin makinası" diyor ve beklentilerini dile getiriyorlar.

Curiosity, Mars'ta 2004'ten beri keşiflerini sürdüren Opportunity ile yörüngeden faaliyetlerini devam ettiren Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ile Avrupa Uzay Kurumu'nun Mars Express uzay araçlarına katılmış olacak.

Bilimadamları, mali kısıntı nedeniyle ABD'nin bunun ardından başka uzay aracını Kızıl Gezegen'e göndermeyeceği endişesini taşıyor.

Kızıl Gezegen'e 1971'de ilk uzay aracını indirmeyi başaran eski Sovyetler Birliği'nin uzay aracı sadece 15 saniye çalışırken, son altı başarılı uçuşuyla Mars programları içinde en başarılı konumda bulunan ABD'nin programları, Mars yüzeyini şimdiye dek keşfeden tek insansız seyahatler özelliğini taşıyor.

Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'un uydusu Phobos'a gönderdiği uzay aracı da başarısız olmuş, Dünya'nın yörüngesini terk edememişti.