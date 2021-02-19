NASA'nın uzay aracı Perseverance, 7 aylık yolculuğunun ardından Mars'a başarılı iniş yaptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance adlı robotu 7 ay süren 480 milyon kilometrelik yolculuğun ardından başarılı şekilde Mars'a indi.

NASA'nın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı tarihi inişte saatte 21 bin kilometre hızla kızıl gezegene yaklaşan araç, dev bir paraşüt sayesinde yavaşlatıldı. Mars'ta 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun izini arayacak bir ton ağırlığındaki araç, perşembe günü TSİ 23.57'de eski bir dev gölün olduğu Jezero adı verilen kratere indi.

Perseverance'ın Mars'tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından "merhaba dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajıyla paylaşıldı.

Çok sayıda keşif, araştırma ve deney yapacak

Uydu görüntülerinden 3,5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başladı. Perseverance'ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.