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Bilim / Teknoloji

NASA'nın uzay aracı Perseverance, 7 aylık yolculuğunun ardından Mars'a başarılı iniş yaptı

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de çektiği ilk görüntü (NASA)

19 Şubat 2021 00:09

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance adlı robotu 7 ay süren 480 milyon kilometrelik yolculuğun ardından başarılı şekilde Mars'a indi.

NASA'nın sosyal medya hesabından canlı yayınladığı tarihi inişte saatte 21 bin kilometre hızla kızıl gezegene yaklaşan araç, dev bir paraşüt sayesinde yavaşlatıldı. Mars'ta 3,5 milyar yıl önce var olduğu sanılan suyun izini arayacak bir ton ağırlığındaki araç, perşembe günü TSİ 23.57'de eski bir dev gölün olduğu Jezero adı verilen kratere indi.

Perseverance'ın Mars'tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından "merhaba dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajıyla paylaşıldı.

Çok sayıda keşif, araştırma ve deney yapacak

Uydu görüntülerinden 3,5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başladı. Perseverance'ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Mars helikopteri uçma denemesi gerçekleştirecek

Perseverance, 900 kilo ağırlığa sahip Percy adlı devasa bir keşif robotu taşıyor. Ancak Perseverance'ın Mars'a götürdüğü en iddialı uzay aracı Percy değil, küçük bir Mars helikopteri olacak. 

4 kez uçma denemesi gerçekleştirecek olan bu helikopter, başarılı olması halinde Dünya dışı bir gezegende havalanan ilk helikopter olacak ve uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı halinde gelecek.

Jezero Krateri'nden alınan örnekler Salda Gölü'yle kıyaslanacak

Perseverance Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ni en az 1 Mars yılı boyunca (Dünya zamanıyla yaklaşık 687 gün) boyunca inceleyecek.

Bilim insanları söz konusu kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin ediyor.

NASA Jezero Krateri'nden elde edilecek verilerin Burdur'da bulunan Salda Gölü'nden alınan örneklerle kıyaslanacağını, Salda'nın Mars'ı daha iyi anlamamızı sağlayacağını da duyurdu.

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