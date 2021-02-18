NASA, Mars'taki Jezero kraterine inecek; "Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimizi biliyoruz"

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Mars'ta daha önce inilmemiş olan Jezero kraterine ayak basmak için gün sayıyor. Daha önce inilmemiş krater üzerine çalışmalar yapan NASA açıklamasında "Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair fikir sahibi olduk" ifadelerine yer verdi.

Twitter'da Mars'ta bulunan kratere iniş için bir gün kaldığını duyuran NASA, "Mars'a geri sayım" etiketini kullandı.

"Bu kratere daha önce ayak basan olmadı" diyen NASA şöyle devam etti: "Ancak Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair fikir sahibi olduk"

Bir ton ağırlığındaki uzay aracı Perseverance'ın Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor.

NASA, Salda Gölü'nün kraterle benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamıştı.