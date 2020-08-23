HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Türkiye’nin sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz açılımında da Berat Albayrak’ın önemli bir payı var. Aslında bir gün o hikayeyi de çok detaylı bu köşede yazmayı düşünüyorum." görüşünü savundu.

Alçı, "Berat Bey’in bakanlığının ilk döneminde Doğu Akdeniz’e gidecek sondaj gemilerine en çok itiraz edenler kimi amirallerdi. Albayrak’a engel olmaya çalışan amirallerin hemen hepsi sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsüne aktif katıldılar. Bu hadisenin kimi ayrıntılarını Rasim Güneş’teki köşesinde dün yazdı. O yazıyı da okumanızı tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Alçı, "Açıklanan 320 milyar metreküpün nihai rakam olup olmadığını da konuştuk Sayın Albayrak ile. Bakan Bey’e Reuters’da yer alan miktarı ve benim konuştuğum uzmanların dün yazımda yer verdiğim değerlendirmelerini sordum. '320 milyar metreküp bir başlangıç Nagehan Hanım. Biz henüz kaynağın kıyısından girdik. Potansiyel çok büyük. Karadeniz’de farklı noktalarda çalışmalar var. Üstelik Doğu Akdeniz’de de çalışmalar sürüyor, o bölgeden de umudumuz büyük. Olumlu gelişmeler olacak inşallah' diyerek yapılan çalışmaları da kalem kalem aktardı." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında, "Şayet Türkiye kendi doğalgaz ve petrol kaynağını kendi içinden üretebilir ve bunu sürekli kılabilirse cari açık meselesi çözülür. Hatta Berat Bey’in dediği gibi Türkiye olarak cari fazla bile verebiliriz. Cuma günü açıklanan müjdenin Türkiye’nin büyük çoğunluğuna çok iyi geldiği açık. Birileri kötü niyetle bozmak istese de güzel bir iyimserlik havası yayıldı topluma. Kendi sismik araştırma ve sondaj gemimizle kendi teknik ekibimizle kendi egemenlik sahamızda doğalgaz bulmamız kesinlikle çok değerli bir olay. Bu buluş şimdiden büyük bir umut ve güven yarattı." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi

TIKLAYIN | Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Karadeniz'deki keşifle ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldıracağız, döviz fazlasını konuşacağız

TIKLAYIN | Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz keşfi açıklamasının ardından dolar hareketlendi