Nagehan Alçı: Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için bulunduğu kata girecek ve kendisini alacak

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, milletvekilliği düşürülen ve TBMM'de bekleyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin olarak, "Şu satırları yazdığım saat itibariyle Ömer Faruk Bey TBMM’de beklemeye devam ediyor. HDP yönetim katında. Anayasa Mahkemesi’nin kararı gelene kadar oradan ayrılmayacağını söylüyor. Polis bulunduğu yere girebilir mi? Mevzuata baktım. Yasal bir problem yok. Sanıyorum polis Gergerlioğlu’nu tutuklamak için o kata girecek ve kendisini alacak..." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Hapse atılma önceliğinin HDP’li Kürt siyasetçilere ait olduğu HDP içinde esprili dille konuşulan bir mevzudur. Hakikaten de mevcut rejim aslında çoğunlukla HDP’li Kürtlerden daha da radikal söylemlere sahip HDP’li Türk siyasetçilere dokunmayı pek tercih etmez. Türklere karşı daha toleranslıdır sistem. Hatta HDP’li Kürt siyasetçiler özel sohbetlerinde 'Türk olmanın imtiyazı HDP içinde bile geçerli' diye şakalara malzeme bile yaparlar bunu. Fakat bu geleneği bu kez bir Türk bozdu… Hem de Sünni-dindar bir Türk. İslamcı çizgiden gelen mütedeyyin bir hekim. Ömer Faruk Gergerlioğlu…" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"TBMM’de muhalefette 8 siyasi parti var. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek, Saadet, TİP hatta henüz parti olmamış Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi… Gergerlioğlu çıkışlarıyla ve yaptıklarıyla tek başına mevcut sistemi bu 8 partinin tüm mensuplarının toplamından daha fazla rahatsız ediyordu. Evet buranın altını çiziyorum: Bu 8 partinin ve TBMM dışında kalan tüm muhalefet unsurlarının ve muhalif medyanın hepsi üst üste toplansa Gergerlioğlu’nun tek başına mevcut sistemde oluşturduğu rahatsızlığı yaratamıyorlardı.

Mevcut sistem derken sadece iktidar değil aynı zamanda anaakım muhalefeti de kast ediyorum. Yani toptan devlet ittifakından bahsediyorum. Gazetecilik hayatım boyunca Gergerlioğlu kadar devletin tüm müesseselerinin aynı anda tüylerini diken diken eden başka bir siyasetçi görmedim. Tamamen anti-establishment bir karakter."

Alçı, daha sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Gergerlioğlu yaptıklarıyla tek başına mevcut sistemi tüm muhalefet mensuplarının toplamından daha fazla rahatsız ediyordu. Evet buranın altını çiziyorum: Bütün muhalefet unsurları toplansa bir Gergerlioğlu etmiyordu. O yüzden başına bunlar geliyor" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.