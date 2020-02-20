Nagehan Alçı'dan Osman Kavala yazısı: Devlette kritik konum sahibi herkesi aradım, herkes mutsuz ve rahatsız, böyle bir yargı düzeni ve adalet olamaz!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Gezi davasında verilen beraat kararları ve tahliyesine karar verilmesinin hemen ardından yeniden gözaltına alınan Osman Kavala'nın durumuna ilişkin, "Devlette kritik konum sahibi herkesi aradım, herkes mutsuz ve rahatsız, böyle bir yargı düzeni ve adalet olamaz!" yorumunu yaptı.

Alçı, "Tüm bunlar çok anormal bir manzara oluşturuyor sevgili okurlarım! Kavala’ya beraat verilmesini ben çok doğru buluyorum ama önceki duruşmalardaki havanın aksine mahkeme heyeti bir anda son duruşmada kimsenin savunmasını da almadan beraat vermeye yöneliyor!! Duruşmada yaşananlar ve salondaki hava için kiminle konuşsam hemfikir. Ortamın gerginliği, hâkimin bir ara seyircileri dışarı çıkarmaya kalkması, kimsenin salonu terk etmemesi… Kısacası son derece ters ve sonunda beraat kararı geleceği hissinin tam tersini uyandıran bir havada görüldü dava. Sanıklar ve sanık avukatları dahil herkes şok oldu. Yine hâkimler ile avukatlar birbirine girdi, düne kadar Kavala’nın tüm tahliye taleplerini reddeden aynı mahkeme heyeti pat diye beraat kararlarını okudu. Hatta Can Dündarların yakalama kararı da kaldırıldı!! Nasıl oldu böyle bir dönüşüm? Peki bu anormal durum burada bitti mi? Hayır! Beklenmedik beraatlerin hemen ardından Osman Kavala bu sefer de 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsünün içinde olmaktan gözaltına alındı. Çıkmasıyla girmesi bir oldu." düşüncesini dile getirdi.

"Hakkında beraat kararı verilen bir isim tahliye edildiği gün nasıl olur da apar topar, yeniden ve başka bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınabilir?" diyen Alçı, "Bu, 'Kavala’yı ne pahasına olursa olsun salıvermeyeceğiz’ mantığından başka bir anlama gelir mi? Bakın bu gece oturdum, devlette kritik konum sahibi olarak yakın tanıdığım herkesi aradım. Kimi güvercin, kimi şahin olan bu yetkililerin tamamı tek noktada uzlaşıyordu: Böyle bir yargı düzeni ve adalet sistemi olmaz, olamaz! Herkes şaşkın. Herkes mutsuz ve rahatsız. Devletin içinde, Kavala’dan hiç hoşlanmayalar dahil hepsi bu tabloyu tuhaf buluyor." ifadesini kullandı.

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