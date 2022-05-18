Nagehan Alçı’dan Aynur Doğan tepkisi: Bu ülkede devlet televizyonunda Kürtçe kanal açan AK Parti, böyle bir kararın arkasında nasıl durur?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi; “Soruyorum size bu ülkede devlet televizyonunda Kürtçe kanal açan, Kürtçe’nin önündeki birçok engeli kaldıran AK Parti böyle bir kararın arkasında nasıl durur? 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'i AK Parti kurmadı mı? Peki organizasyon için el sıkışılan, bilet satılan, afiş asılan bir etkinlik bu kadar az zaman kala neden ve nasıl iptal olur?” diye sordu.

“Daha birkaç ay önce Batmanlı gençlerle buluşmasında da aynı Aynur Doğan’ın meşhur şarkılarına eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Şimdi bu sanatçının Derince’deki konseri neden apar topar iptal ediliyor?” diyen Alçı şunları kaydetti:

“Aynur Doğan’ın siyasi çizgisine yönelik bir itiraz koyacaksa bunu o konseri programına almadan yapacaktı Derince Belediyesi. Bu saatten sonra öyle olmasa bile bu iptalin Kürtçe’ye yönelik olmadığına Kürt yurttaşlarımızı ikna edemez. Ayrıca Aynur Doğan her zaman PKK terör örgütüne karşı mesafeli bir Kürt sanatçı olmuştur. PKK'ya angaje sanatçılardan değildir Doğan. Geçmişte PKK medyasında Aynur Doğan defalarca linç edildi yahu. Ben hepsini hatırlıyorum. Doğan'a nasıl PKK'lı denir? Eğer her Kürt sanatçıya otomatikman PKK'lı terörist yaftası yapıştırılacaksa bunun adı faşizmdir.”

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