Aynur Doğan’ın konserini iptal eden belediyeden açıklama: Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor

Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan, sanatçı Aynur Doğan konserinin Emniyet’ten izin alınmaması sebebiyle iptal edildiğini söyledi. Karaaslan, “Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!” diye konuştu.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, “Organizasyonun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildi” diyerek Aynur Doğan’ın konserini iptal eden Derince Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan ile görüştü. Yılman, Karaaslan’la söz konusu konser iptaline ilişkin aralarındaki geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Ben sordum. Sağ olsun o da açık açık cevap verdi… Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını söyleyince; 'Aynı şirket Ediz için de ayın 25’inde kiralama yapmış. Bu durumda onun da iptal olması gerekmez mi?' diye araya girdim. Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da; 'Ona daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz' dedi.

Bu defa; 'Aynur Doğan’ın konseri de ayın 20’sinde. Daha 4 gün var. Siz de destek olursanız çok hızlı bir şekilde bu izin mevzusu hallolur ve konser de gününde pekala yapılabilir' şeklinde bir öneride bulundum.

Bu makul önerim üzerine basın danışmanının cevabı ise aynen şu oldu değerli okurlarım; 'Yok Sevilay Hanım! Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!'"

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