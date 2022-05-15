Kocaeli’nin AKP’li Derince Belediyesi, Aynur Doğan konserini iptal etti

Kocaeli’nde AKP’li Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise karar tepki göstererek, sosyal medya hesabından Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke (İncir Ağacı) şarkısını paylaştı.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek konserin iptali şöyle duyuruldu: “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP." ifadelerini yazarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın Dar Hejiroke şarkısını paylaşarak; "Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni sosyal medya hesabından alınan karar ile ilgili; "İncelemede hangi sonuçlara ulaştınız da bu kararı aldınız Kürt düşmanları!" ifadelerini kullandı.

"Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Aynur Doğan'a destek vererek, "Hangi dilde icra edilirse edilsin müziğin dili evrenseldir. Hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız! Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir." dedi.