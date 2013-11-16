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Nabi Avcı'dan 'dershane' açıklaması: Bu krizde konuşulup ara yol bulunur

Nabi Avcı: Bu tür ağır ve haksız eleştirilere bakınca insanın aklına, 'mesele dershane kapatmaya tepki değil de acaba başka bir şey mi' demek geliyor

16 Kasım 2013 12:31

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı gündemdeki ‘dershanelerin kapatılması’ tartışmasında kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Bu krizde konuşulup ara yol bulunur" diye konuşan Bakan Avcı, Gülen cemaatinin niye bu kadar tepki gösterdiğini anlamadığını kendilerine de defalarca izah ettiklerini söyledi.

Avcı, "toplumun yararına olacağını düşündüğümüz bir yasal düzenleme çalışmasını demokrasi dışı, rejimlere benzetme yaklaşımları son derece yanlıştır” dedi. Hürriyet'ten Metehan Demir'in haberine göre,  Bakan, "bu tür ağır ve haksız eleştirilere bakınca insanın aklına, ‘mesele dershane kapatmaya tepki değil de acaba başka bir şey mi’ demek geliyor" ifadelerini kullandı.

 

'Üzüldük ve kırıldık'

 

“Bu konu zaten uzunca bir süreden beri gündemde. Daha önce de yasal düzenleme yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunuldu. Ortaya atılan bir metin üzerinden var olmayan sonuçlara ve yargılara dayanarak bu kadar haksız eleştirilerin yapılması hepimizi çok şaşırttı. Bu krizde oturup konuşulup ara yol bulunur. Ancak, bu süreçte hükümetimize yönelik eleştirilerde ve haberlerdeki üslup, tavır bizi çok üzdü ve kırdı. Toplumun yararına olacağını düşündüğümüz bir yasal düzenleme çalışmasını demokrasi dışı, rejimlere benzetme yaklaşımları son derece yanlıştır. Bu tür ağır ve haksız eleştirilere bakınca insanın aklına, ‘mesele dershane kapatmaya tepki değil de acaba başka bir şey mi’ demek geliyor. Şu an kesinleşen bir şey yok. Konu pazartesi Bakanlar Kurulu ve partinin yetkili kurullarında zaten gündeme gelecek.

 

'Gülen cemaatine izah ettik'

 

Ben bu konuya Gülen cemaatinin çeşitli kanallarla niye bu kadar tepki gösterdiğini anlamıyorum. Kendilerine de defalarca izah ettik. Dershaneler hazırlık lisesi gibi açık liseye dönüştürülürse kimseye bir zararı olmayacak, bir kayıp olmayacak. Bunu sadece biz değil, dershanesi olan Türkiye’nin büyük kuruluşları da söylüyor. Bu konuyu, diğer büyük dershane sahiplerine de sorabilirler. Bu adımlara karşı çıkanlar, açık liselerle, verdiklerini belirttikleri bu iyi eğitimleriyle zaten diğer okullara da alternatif ve rakip olacaklar. Aynı eğitimi sağlamaya devam edecekler. Buna tepki gösterenler, sektörde diğer kurumları da bir dinlesinler. Açık lisede de aynı verim sağlanacaktır. Ama açıkçası ben bu sert üsluba şaşırdım. Oturur ara yol bulabiliriz. ‘Dershaneler tamamen kapanıyor, kapanmıyor’ tartışmasına girmek yanlış. Orada çalışanlar da kurumlar da hayatlarına aynen devam edecekler. Türkiye’nin eğitim açığını kapatmaya destek verecekler. Zaman içinde karşılıklı anlayışla bu sorunun çözüleceğine inanıyorum ama herkesin bu ön yargılı haksız ve sert üslubundan kaçınması lazım. Yanlış oldu.”

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