MEB, 'eğitime büyük darbe' haberini yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan açıklamada, "dershanelere para cezası uygulamak, sıkı yönetim uygulamaları, maddi yaptırım getirileceği" gibi iddiaları içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı yayın organlarında "Eğitime Büyük Darbe", "Eğitimde Sıkıyönetim Dönemi" başlıklı haberlerin içine, "Milli Eğitim Bakanlığının mevzuat çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek, yalan unsurların monte edildiğinin görüldüğü" ifade edildi.

Sosyal medyada ise bu yalan haber unsurları ekseninde, "Eğitime Darbe Planı" başlığıyla sistematik bir kampanyanın yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin eğitim politikalarında Sağlıklı adımlar atılması ve eğitim sisteminin sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili kanun, genelge ve yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışmaları, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, demokratik hukuk devletinin gereklerine ve bakanlığın kurumsal kültürüne uygun olarak yürütmektedir" ifadesine yer verildi.

Özel okula dönüşmeleri için teşvik

Bakanlığın 2010-2014 Stratejik Planı ile de kamuoyuna açıklandığı üzere dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak bazı teşvikleri öngören bir yasa önerisi çalışması içerisinde olunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu hazırlıklar esnasında en çok riayet edilen husus, başta dershane çalışanları, öğrenciler ve veliler olmak üzere hiç kimsenin mağdur edilmemesi, Türkiye'de özel sektörün eğitim alanında daha etkin biçimde yer alması ve okul dışı alternatif programlar uygulayan kurumlara bağımlılığın ortadan kaldırılmasıdır.

Bu kapsamda haberde ileri sürüldüğü gibi 'dershanelere para cezası uygulamak, sıkıyönetim uygulamaları getirmek, yazı, Reklam, broşür yayınlayan dershanalere maddi yaptırım getirmek' gibi alenen yalan ve ilgili kamuoyunu kışkırtıcı ifadeler, taslak metinde kesinlikle bulunmamaktadır. Tam aksine, bakanlığımızca yapılan ve yakında ayrıntıları paylaşılacak çalışmalarda, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi için bir çok alternatif ve teşvikler öngörülmektedir. Bu haberlerde yer alan bir diğer yalan da söz konusu yasal düzenlemelerin TBMM'de olağan yasalaşma süreçlerinin dışına çıkılarak yapılacağı iddiasıdır."

Dersaneler özel okul ya da açık lise olcaak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin özel okul ya da açık liseye dönüştürüleceğini söyledi.

Dershanelerin kapatılacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Ya özel okula dönüşecekler ya da 2 yıl açık lise olacaklar." dedi.

"Bizim dershanelerle ilgili bir yasal hazırlığımız yok" diyen Bakan Avcı şöyle konuştu: "Bizim eğitim sorunlarıyla ilgili bir planlamamız var. 25-30 maddelik bir çalışma planımız var. bu nedenle bunun bir torba yasayla birlikte meclisten geçirilmesi söz konusu olamaz. Takviye kurslar da yeniden uygulamaya konacak."

Yabancı dil kursları ve sürücü kursları da dershane yasağının dışında tutulacak.