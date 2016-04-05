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Dünya

Myanmar Dini İşleri Bakanı: Budistler tam, Müslümanlar yarı vatandaştır

Burmalı Müslümanlar Derneği anayasada müslümanların tam vatandaş olarak yer aldığını belirtti

05 Nisan 2016 13:28

Myanmar'da kasım ayında yapılan genel seçimleri kazanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD)  hükümeti dini işleri bakanı ülke nüfusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Budistler bu ülkenin tam vatandaşı, Müslümanlar ise yarı vatandaşıdır" dedi. Burmalı Müslümanlar Derneği ise 1947, 1974 ve 2008 anayasalarında müslümanların tam vatandaş olarak yer aldığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nın Nation gazetesine dayandırdığı haberine göre, Myanmar dini işler bakanı Aung Ko ülkede yaşayan Budistlerin tam vatandaş olduğunu söylerken, Müslümanları ise 'yan ve yarı vatandaş' şeklinde tanımladı.

Myanmar İslam Organizasyonu, bakanın açıklamasını 'yaralayıcı' olarak niteledi. Burmalı Müslümanlar Derneği ise “İslam dini mensupları 1947, 1974 ve 2008 anayasalarında tam vatandaş olarak belirtilmiştir" diyerek anayasayı maddesini hatırlattı ve açıklamanın yanlış anlaşılmış olma ihtimaline karşın bakandan konuya açıklık getirmesini istedi.

 

54 yıl sonra ilk sivil kider

 

Myanmar’da Aung Suu Kyi’nin Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi’nin (NLD) adayı Htin Kyaw, kasım ayında yapılan seçimlerde 50 yıldan fazla süren askeri yönetimin ardından cumhurbaşkanı seçilen ilk sivil lider olmuştu. Kyaw, devlet başkanlığı koltuğunu askerlerce desteklenen Thein Sein'den devralarak hükümeti kurmuştu.

 

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