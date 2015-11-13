Myanmar'da Suu Kyi tek başına iktidar



Resmi sonuçlara göre 657 sandalyelik parlamentoya San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), 348 milletvekili gönderdi. Böylece hükümeti tek başına kuracak mutlak oy sayısına ulaşmış oldu.

İktidardaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) ise seçimden ikinci parti olarak çıktı. Orduya yakınlığıyla bilinen USDP'nin milletvekili sayısı 40 olarak açıklandı. Parlamentodaki diğer sandalyelerin dağılımı ise şu ana kadar netleşmiş değil.

Seçim komisyonunun sonuçları açıklaması, Suu Kyi'nin ev hapsinden kurtuluşunun tam beşinci yıldönümüne denk geldi.

15 yıl ev hapsinde kaldı

Yaklaşık 50 yıl askeri cunta ile yönetilen Myanmar'da 1990'da seçimlerin yapılmasına izin verilmiş, Aung San Suu Kyi'nin partisi NLD, oyların yüzde 80'ini kazanmıştı. Fakat askeri cunta seçim sonuçlarını yok saymıştı.

1989'da, seçimlerden kısa süre önce Aung San Suu Kyi ilk kez ev hapsine konulmuş, çeşitli aralıklarla 2010'a kadar ömrünün neredeyse 15 yılını evinde hapis olarak geçirmişti.

Aung San Suu Kyi, 1991'de "demokrasi ve insan hakları için verdiği şiddetten uzak mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Askeri yönetimin ülkesine tekrar girmesine izin vermeyebileceği endişesiyle Oslo'da ödülü onun yerine oğlu Kim teslim almıştı.

Ülkede askeri cunta yönetimi dört yıl önce sona erdirilmiş, iktidar eski general Thein Sein başkanlığındaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) tarafından kurulan hükümete devredilmişti.