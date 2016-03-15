Myanmar, ilk sivil cumhurbaşkanını seçti

Myanmar’da Aung Suu Kyi’nin Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi’nin (NLD) adayı Htin Kyaw, 50 yıldan fazla süren askeri yönetimin ardından cumhurbaşkanı seçilen ilk sivil lider oldu.

BBC'nin haberine göre; Htin Kyaw, 652 oyun 360'ını kazandı. İkinci sırada askerin adayı Myint Swe, 200 oyla yer aldı. NLD'nin öteki adayı Henry Van Thio ise sadece 79 oy alabildi.

Söz konusu iki aday da aldıkları oya göre Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı olarak görev yapacak.

Kyaw, bu ay sonunda görevden ayrılacak ordu destekli Cumhurbaşkanı Thein Sein'in yerine geçecek.