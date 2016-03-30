Myanmar'da yarım asır sonra sivil hükümet işbaşında



Myanmar'da kasım ayında yapılan genel seçimleri kazanan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), 54 yıldır ilk sivil hükümeti kurdu. NLD üyesi Htin Kyaw, devlet başkanlığı koltuğunu askerlerce desteklenen Thein Sein'den devraldı.

NLD lideri Aung San Suu Kyi'nin çocuklarının yabancı ülke vatandaşı olması, anayasa uyarınca devlet başkanlığını engellemişti. Bunun üzerine adı kamuoyunda fazla bilinmeyen, ancak Aung San Suu Kyi'nin uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Htin Kyaw devlet başkanlığına getirilmişti.

4 bakanlığa birden bakacak

Devlet başkanı olmasına izin verilmeyen Aung San Suu Kyi buna karşılık kabinede 4 koltuğu birden üstlendi. Nobel ödüllü siyasetçi dışişleri, eğitim ve enerjiden sorumlu olacak, devlet başkanlığının icra faaliyetlerini yürütecek.

Askerler parlamento üyelerinin dörtte birini ve bakanlar kurulunda 3 bakanlık koltuğunu ellerinde tutmaya devam ediyor. Gözlemciler buna rağmen NLD hükümetinin iş başı yapmasını askeri diktatörlükten demokrasiye doğru atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

15 yılını ev hapsinde geçirdi

Myanmar'da kasım ayında yapılan genel seçim sonucunda 657 sandalyelik parlamentoya San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), 348 milletvekili göndermiş, hükümeti tek başına kuracak mutlak oy sayısına ulaşmıştı.

1989'da, seçimlerden kısa süre önce Aung San Suu Kyi ilk kez ev hapsine konulmuş, çeşitli aralıklarla 2010'a kadar ömrünün neredeyse 15 yılını evinde hapis olarak geçirmişti.

Nobel ödülünün hikâyesi

Aung San Suu Kyi, 1991'de "demokrasi ve insan hakları için verdiği şiddetten uzak mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Askeri yönetimin ülkesine tekrar girmesine izin vermeyebileceği endişesiyle Oslo'da ödülü onun yerine oğlu Kim teslim almıştı.

Ülkede askeri cunta yönetimi dört yıl önce sona erdirilmiş, iktidar eski general Thein Sein başkanlığındaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) tarafından kurulan hükümete devredilmişti.