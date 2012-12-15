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Dünya

Müzik öğretmeni 20 öğrenciyi nasıl kurtardığını anlattı

Maryrose Kristopik, Adam Lanza'nın Sandy Hook İlkokulu'nda katliam yaptığı sırada yanında bulunan çocukları okulun tuvaletine kilitleyerek kurtardığını söyledi

15 Aralık 2012 16:14

ABD'de 20 yaşındaki Adam Lanza'nın 27 kişiyi öldürdüğü katliamda, bir müzik öğretmeni 20 çocuğu nasıl kurtardığını anlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan müzik öğretmeni Maryrose Kristopik, Adam Lanza'nın Sandy Hook İlkokulu'nda katliam yaptığı sırada yanında bulunan çocukları okulun tuvaletine kilitleyerek kurtardığını söyledi.

Yaşları 9 ile 10 arasında değişen çocukların gürültü yapmaması için onlara sessizce dua okuttuğunu belirten Kristopik, "Onlara sizi seviyorum diyerek sakinleştirmeye çalıştım" dedi.

ABD'de kahraman ilan edilen müzik öğretmeni Maryrose Kristopik, 20 yaşındaki saldırganın tuvaletin kapısını yumruklayarak, "Beni içeri bırak! Beni içeri bırak!" diye bağırdığını söyledi.

ABD tarihinin en korkunç okul katliamlarından biri olan dünkü saldırı sonrası ülke genelinde halk, dua etmek için kiliselere gitti. ABD'li politikacılar da, katliam kurbanlarının yakınlarına destek vermek için Newtown kasabasına akın etti.

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