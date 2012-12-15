T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de bıçaklı saldırgan 22 ilkokul öğrencisini yaraladı!

Bir ilkokulun girişinde bıçaklı saldırgan 22 öğrenciyi yaraladı

15 Aralık 2012 11:53

Xinhua haber ajansı Çin'in Henan eyaletinde bıçaklı bir adamın bir ilkokulun önünde 22 çocuğu yaraladığını bildirdi.

Çin resmi haber ajansının haberine göre olay Henan eyaletindeki Çenpeng köyünde bir ilkokulun girişinde meydana geldi. Ama haberde yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

36 yaşında bir adamın polis tarafından gözaltına alındığı da bildiriliyor.

Associated Press ajansı bir polisten aldığı bilgiye atfen saldırının çocukların derse girmek üzere oldukları sırada meydana geldiğini bildirdi.

Ajansa ayrıca bölgedeki hastanenin yöneticisine atıfla, bıçaklı adamın önce yaşlı bir kadına sonra çocuklara saldırdığını ve ardından güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydediyor.

AP aynı kaynağa dayanarak, yaralı çocuklardan ikisinin daha donanımlı hastanelere yollandıklarını da aktarıyor.


Okullara saldırılar


Bu olay , Çin'de okullara yönelik bir dizi saldırının sonuncusu oldu.

Son yıllardaki saldırılardan bazıları işsiz kalan kişilerce gerçekleştirilmişti.

2010 yılında Çin'in doğusunda bir anaokulunda meydana gelen olayda bıçaklı bir adam 28 çocuk, 2 öğretmen ve bir güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Okullara yönelik saldırılar yetkilileri de harekete geçirmiş, ülkenin dört bir yanında okullara güvenlik görevlileri yerleştirilmişti.


BBCTürkçe

ETİKETLER

çinokulsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24