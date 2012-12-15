Çin'de bıçaklı saldırgan 22 ilkokul öğrencisini yaraladı!

Xinhua haber ajansı Çin'in Henan eyaletinde bıçaklı bir adamın bir ilkokulun önünde 22 çocuğu yaraladığını bildirdi.

Çin resmi haber ajansının haberine göre olay Henan eyaletindeki Çenpeng köyünde bir ilkokulun girişinde meydana geldi. Ama haberde yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

36 yaşında bir adamın polis tarafından gözaltına alındığı da bildiriliyor.

Associated Press ajansı bir polisten aldığı bilgiye atfen saldırının çocukların derse girmek üzere oldukları sırada meydana geldiğini bildirdi.

Ajansa ayrıca bölgedeki hastanenin yöneticisine atıfla, bıçaklı adamın önce yaşlı bir kadına sonra çocuklara saldırdığını ve ardından güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydediyor.

AP aynı kaynağa dayanarak, yaralı çocuklardan ikisinin daha donanımlı hastanelere yollandıklarını da aktarıyor.



Okullara saldırılar



Bu olay , Çin'de okullara yönelik bir dizi saldırının sonuncusu oldu.

Son yıllardaki saldırılardan bazıları işsiz kalan kişilerce gerçekleştirilmişti.

2010 yılında Çin'in doğusunda bir anaokulunda meydana gelen olayda bıçaklı bir adam 28 çocuk, 2 öğretmen ve bir güvenlik görevlisini yaralamıştı.

Okullara yönelik saldırılar yetkilileri de harekete geçirmiş, ülkenin dört bir yanında okullara güvenlik görevlileri yerleştirilmişti.



BBCTürkçe