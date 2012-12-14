ABD'de okula saldırı: 20'si çocuk 27 ölü

ABD'de bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda, 20'si çocuk olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybetti. Saldırgan ise intihar etti.



ABD'de ilkokulu basan silahlı saldırgan, 27 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde meydana geldi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre soyadının 'Lanza' olduğu belirlenen 20 yaşındaki genç; yerel saatle 09.30'da, annesinin öğretmen olarak görev yaptığı Sandy Hook ilkokulunu bastı.

Siyah giyimli ve üzerinde çelik yelek olan saldırgan, yanındaki iki silahla etrafa rastgele ateş açtı.

ABD polisinin yaptığı açıklamaya göre; olayda 20'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların yaşlarının 5 ila 10 arasında değiştiği öğrenildi.

Otizim hastası olduğu öne sürülen saldırganın intihar ettiği belirtiliyor.

Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bazı iddialara göre; zanlının annesi de okulda öldürülenler arasında bulunuyor. Bazı kaynaklar ise saldırganın, annesini okul baskınından önce öldürdüğünü belirtiyor.



Evinde ceset bulundu



Güvenlik güçleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Zanlının evine baskın düzenleyen polis ekipleri, burada da bir cesetle karşılaştı. Cesedin saldırganın annesine ait olduğu iddia edildi.

Ayrıca, olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.



Ağabeyi katil ilan edildi



Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmaması bilgi kirliliğine neden oldu. ABD basınının katil olarak resimlerine yer verdiği 24 yaşındaki Ryan Lanza isimli kişinin, saldırgan değil, saldırganın başka bir eyalette yaşayan ağabeyi olduğu ortaya çıktı.



Obama valiyi aradı



Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden ABD Başkanı Barack Obama, Connecticut'taki okula yönelik silahlı saldırıyla ilgili Connecticut Valisi Dan Malloy ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Obama'nın, Vali Malloy ile görüşerek, olayla ilgili son bilgileri aldığını ve hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dilediğini bildirdi.

Carney, Obama'nın Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı John Brennan'dan da saldırıyla ilgili brifing aldığı ve gün içerisinde son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmeye devam edeceğini belirtti.

Jay Carney, bugün saldırıyla ilgili bir açıklama yapması beklenen Barack Obama'nın, FBI Direktörü Robert Mueller ile de telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.



Üniversite baskınında 33 kişi ölmüştü



Ülkede benzer saldırılar daha önce de yaşanmıştı.

En son geçen Temmuz ayında 'Batman Dark Knight Rises' filminin gösterimini basan silahlı saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 58 kişiyi de yaralamıştı.

2007 yılında ise ABD’nin en saygın devlet üniversitelerinden Virgina Tech’in Blacksburg kampüsünde bir öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti.