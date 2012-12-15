İlkokul katliamı Obama'yı ağlattı

ABD Başkanı Barack Obama, Connecticut'taki okula yapılan saldırıyla ilgili, "Bugün kalplerimiz kırık" diyerek ağladı. Obama, siyasete bakılmaksızın bu saldırıları önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Saldırıyla ilgili Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkan Obama, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ABD'nin son yıllarda bu tür trajedileri çok fazla yaşadığını ifade etti.

Obama, bu son olayda hayatını kaybedenlerin, çoğunlukla çocuklar olduğunu söylerken, gözyaşlarını tutamadı ve kısa bir süre konuşmasını sürdüremedi.

Konuşmasına devam eden Obama'nın gözlerinin dolduğu ve zaman zaman gözyaşlarını sildiği görüldü.

"Bugün kalplerimiz kırık" diyen Obama, ABD'nin bu tür trajedilerle çok uzun süredir karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu trajedilerin son bulması için siyasete bakılmaksızın artık anlamlı adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Obama, "Bu gece Michelle, ben ve tüm Amerikalılar, çocuklarımıza daha sıkı sarılıp, onları ne kadar sevdiğimizi söyleyeceğiz ama Connecticut'taki kurbanların aileleri bunu yapamayacak ve onların hepimize ihtiyacı var" şeklinde konuştu.