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Kültür-Sanat

Müzelerin kapanan mağaza ve kafeleri tekrar açılacak

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin mağaza ve kafesinin de, şubat sonunda açılması planlanıyor

10 Şubat 2017 18:14

Nilay Örnek*

Bu hafta başında, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki durumdan yola çıkarak müzelerdeki hediyelik eşya dükkânları ve kafelerin kapalı oluşunu, hiçbir görevlinin bilgi verememesini haber yapmıştım. Meğer bir gelişme varmış; Anadolu Kültürel Girişimcilik’ten gelen haberleri paylaşayım.

“Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gidin. İçi muhteşem. Ama dışındaki hediyelik eşya dükkanı terk edilmiş bomboş, keza kafesi de öyle… O tatlı halinden eser yok şimdi! Su içmek isteseniz yok.” yazmıştım pazartesi günü  http://wp.me/p79ANb-Qz Yazı üzerine pek çok kişi de çeşitli kentlerdeki müzelerde aynı durumla karşılaştıklarını yazdı.

Bu yazı üzerine kısa süre öncesine kadar Bilkent Kültür Girişimi’nde (BKG) koordinatör olarak görev yapan, bu alanda çok şey bilen ve 2008’de Milliyet Gazetesi’nde müzelerle ilgili bir yazı yazdığım günden bu yana, bu konuda ne yazsam beni okuyup bilgilendiren Barış Üstünkaya aradı.
Ve son bilgiyi verdi Üstünkaya.

"İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, su içmek isterseniz yok"

186 müze ve ören yerinde

Benim hafta başında yazdığım gibi Türkiye’deki müze ve ören yerlerinin gişe işletmesi Turkuaz Tanıtım Sanayi ve Tic. Ştd. Şti.’ne verilmiş.

Türkiye’de bulunan 186 müze, ören yeri ve buradaki mağazaların ticari işletme hakları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eylül 2016’da düzenlenen ihaleyle Anadolu Kültürel Girişimcilik’e devredilmiş. Hem de 10 yıllık bir süre için.
Artık Anadolu Kültürel Girişimcilik’te görev yapan Barış Üstünkaya, 1 Ocak’ta müze ve ören yerlerinin ticari işletme haklarını devraldıklarını ve yavaş yavaş mağazaları açmaya başladıklarını söyledi.

Bazı izinler ve tadilatlar sonucu kendilerine göre oluşturdukları bir sırayla açılıyormuş mağaza ve kafeler.

Her şey planlandığı gibi giderse İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin mağaza ve kafesi de şubat sonunda açılacakmış.

Kafenin şimdiki hali

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Bu yazı nilayornek.com'dan alınmıştır.

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