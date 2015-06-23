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Yaşam

Mutlu Kaya yoğun bakımdan çıktı

Kaya bugün itibari ile yoğun bakımdan çıkartılıp servis odasına alındı

23 Haziran 2015 20:49

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, 37 gündür yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan çıktı. Normal servise alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' adlı yarışmaya katılarak sesini duyuran 19 yaşındaki Mutlu Kaya'nın tedavisi Diyarbakır'da devam ediyor.

CİHAN'da yer alan habere göre, ikamet ettiği Ergani ilçesinde başından vurulan ve günlerdir yoğun bakımda uyutulan Mutlu Kaya ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kaya'nın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hasta bugün itibari ile yoğun bakımdan çıkartılıp servis odasına alınmıştır. Genel durumu iyi, şuuru açıktır." denildi.

Mutlu Kaya'nın tedavisini takip eden Beyin Cerrahi Uzmanı Ulaş Aktaş, hastanın durumunun iyiye gitiğini söyledi. Aktaş, "Mutlu, bizimle birkaç kelime ile sınırlı olarak konuşuyor. Yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devamı amacıyla, hastamızın Fizik Tedavi Servisine birkaç gün içerisinde naklini planlıyoruz." dedi.

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