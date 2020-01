Mutlu Kaya'nın annesi: Gözleriyle tepki veriyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın annesi Hanım Kaya, kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi

Bir televizyon kanalında düzenlenen ses yarışmasına katıldıktan sonra Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 32 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Mutlu, yaşam mücadelesi veriyor. Tedavi gördüğü hastane önünde hiç ayrılmayan anne Hanım Kaya, Mutlu'nun durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Günledir hastane önünde bekleyen anne Kaya, kızının son durumu ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten anne Kaya, Mutlu'nun halen konuşmadığını ancak gözlerini kıpırdatarak, kendilerine tepki verdiğini söyledi. Hastane önünde büyük sıkıntılar çektiklerini ifade eden anne Kaya, ”Bir ay dört gündür buradayım. Allahtan umut kesilmez ,halimiz ortada. Mutlu'nun önünde uzun bir süreç var. Doktorlar Mutlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar. Bu saatten sonra masraf lazım kızım için ama imkanım yok. Şimdiye kadar ufak tefek yardımlar dışında ciddi anlamda herhangi bir yardım yapılmadı. 34 gündür buradayım. Burada yatıp kalkıyoruz. Çocuklarımla beraber geceleri soğuk oluyor. Allah'ıma sığınmışım, ondan sonra da tüm yetkili kişilerden ve büyüklerimizde Tubam için yardım istiyorum. Çünkü bu kızın tedavi olması lazım” dedi.

‘Bin 400 lira fatura çıktı’

Büyük zorluklar yaşadıklarına dikkat çeken anne Kaya, bunu defalarca dile getirmesine rağmen kendilerine el uzatılmadığını dile getirdi. Kimseyi kötülemek ya da karalamak istemediğini ancak kendilerini ziyaret edip, destek sözü verenlerin bir daha aramadığını vurgulayan Kaya, "Mutlu’nun önünde uzun bir süreç var. Bu saatten sonra büyük masraf lazım Mutlu için. Ancak imkanım yok. Ben herkesten destek bekliyorum. Dün bin 400 lira fatura çıktı medikal giderleri için. Bunu bile ödeyemedik. Valiliğe başvurduk. ‘Yarın sonuç çıkar’ dediler. Burada çoğu zaman yemek alamadık. Çok sıkıntı çekti. Kaç kere yemek almak için gittiğimde küçük düşürüldüm. 32 gündür buradayım sadece iki kere yemek almak için gittim. Tepki görünce artık gitmedim. Dün kendileri buraya getirdiler yemeği" dedi.

‘Arsada yılanlar var’

Her açıdan sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken Kaya, şunları kaydetti:"Ramazan ayı geliyor ben buradayım. Bu gece de burada yattık, güvenlikçiler geldi, ‘Allah'tan korkmuyor musunuz, burası yılan dolu’ dediler. Burada beklemek zorundayım. Ben Cumhurbaşkanı, Başbakan ve tüm büyüklerimizden, duyarlı kişilerden yardım bekliyorum. Çünkü Mutlu’nun tedavi olması lazım. Onların da olabilir. Bu herkesin başına gelebilirdi. Bunu herkesin anlaması lazım. Gelip de, ‘yapacağım’ deyip çekip gidiyorlar. Lafta sözde kalmasın. Çünkü çaresizim. Her şey Tuba’m (Mutlu) için. Neresi olursa olsun ben Tuba'm için her tarafa başvuracağım. Onun için her şeyi yapacağım. Çünkü Tuba’m üniversiteyi okuyamadı. Çalışmak zorundaydı. Tuba’m suçsuz günahsızdı. Basın ve internet siteleri çok yanlış şeyler yazdı. Ama ben biliyorum evladımı. Söylesinler ben evladımı bildikten sonra dünyanın ne bildiği önemli değil."