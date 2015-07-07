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Yaşam

Mutlu Kaya GATA'ya sevk edildi

Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti

07 Temmuz 2015 12:28

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi. Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.

Kaya, tedavisinin 51. gününde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla alınarak, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye ile ambulans helikoptere taşınan Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.

Kaya'nın yolculuk öncesinde gözyaşı döktüğü görüldü. Ağabeyi Muhammed Kaya ve yakınları tarafından uğurlanan Kaya'nın annesi ve babasının da uçakla Ankara'ya gittiği bildirildi.

Mutlu Kaya, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs Pazartesi gecesi başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili Kaya'nın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Veysi Ercan tutuklanmıştı.

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