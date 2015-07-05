Mutlu Kaya'nın annesi: 1 liraya muhtacız

Diyarbakır Ergani’deki evinde silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve 38 gün sonra yoğum bakımdan çıkan Mutlu Kaya'nın fizik tedavisi devam ediyor. Kaya'nın ailesi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Mutlu Kaya'nın annesi Hanım Kaya, iki aydan bu yana hastane koridorlarında olduğunu, büyük maddi imkansızlık yaşadıklarını ve hiç kimseden yardım alamadıklarını belirterek, "1 liraya muhtacız" dedi.

'En önemlisi, Mutlu'nun GATA'ya gitmesi'

Milliyet'in haberine göre, aile, bazı haber kanallarında ve basında çıkan yanlış haberler sebebiyle de yardımlardan mahrum bırakıldıklarını ifade etti. Hanım Kaya, “Mağdur durumdayız, fakat basında yanlış haberler çıkıyor. Biri çıkıp ev verdiğini, biri hastaneye gidip gelmemiz için araç verdiğini, diğeri ise her gün yemek verdiğini söylüyor. Bunların hepsi yanlış bilgiler. Böyle bir yardım bize ulaşmadığı gibi yardım edenleri de engelliyor. En önemli gördüğümüz durum Mutlu’nun GATA’ya gitmesi. Diyarbakır Valisi ile görüştük. Vali bey GATA ile ilgili gerekli desteği vereceğini belirtti” dedi.