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Mutlu Kaya, GATA'ya naklini bekliyor

Erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve 38 gün yoğun bakımda kalan Kaya'nın sakat kalacağı korkusuyla sürekli ağladığı belirtildi

03 Temmuz 2015 11:12

'Sesi Çok Güzel' yarışmasıyla adını duyuran 19 yaşındaki Mutlu Kaya, 18 Mayıs'ta Diyarbakır'daki evinde erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğramış ve beynine isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. 38 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açan Kaya'nın sakat kalacağı endişesi yüzünden sürekli ağladığı belirtildi. Doktorları, Kaya'nın fizik tedavi görerek ayağa kalkacağı GATA'yan naklinin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.

 

Üzüntüden 5 kilo kaybetti

 

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde 38 gün sonra gözlerini açan Kaya, etrafına gülücükler saçtı. Ancak bu gülücüklerin yerini son günlerde gözyaşları aldı. Aile, kızlarının fizik tedavi için GATA'ya (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) sevkini istiyor. GATA'ya gidemediğinden sakat kalacağı endişesi yaşayan Mutlu Kaya, son günlerde sürekli ağlamaya başladı. Konuşma güçlüğü çeken Kaya, yeme ve içmeden kesildiği için 5 kilo kaybetti.

 

Anne Sibel Can'a sitem etti

 

Kızının ayağa kalkması için bir an önce GATA'ya sevk edilmesi gerektiğini ifade eden Hanım Kaya, "Doktorları burada artık pek fazla bir şeyin yapılamayacağını söylediler. Ayağa kalkabilmesi için GATA'da fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediler. Henüz bir işlem yapılmadı. Mutlu, sakat kalacağı korkusuyla sürekli ağlıyor. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra üzüntüden 5 kilo kaybetti. Onu ikna edemiyorum. Gözlerim önünde eriyor" dedi. Sanatçı Sibel Can'a sitem eden Kaya, "Buraya gelen herkes gittikten sonra bir daha bizi sormadılar. Beni en çok Sibel Can şok etti ve üzdü. Kızım vurulduktan sonra hastaneye gelip geçmiş olsun ziyareti yaptı. Yanımızda olacağını söyledi. Ancak gittikten sonra bir daha ne aradı ne de sordu" diye konuştu.

 

10 günde 223 lira toplandı

 

Habertürk'ün haberine göre; Ergani Kaymakamlığı, maddi durumu iyi olmadığı için hastane kapısında günlerdir bekleyen Kaya ailesine 9 bin lira destekte bulunmuştu. Mutlu'nun bundan sonraki tedavisi için Vakıfbank'ta açılan (TR980001500158007303595815) yardım hesabına 10 günde sadece 223 lira yardım yapıldı. 

Habertürk'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

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