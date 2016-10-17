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Dünya

Musul'daki büyük tehlike: Eğer IŞİD Irak'ın en büyük barajını yıkarsa!..

Musul Barajı'nı güvende tutmak için Türk askerlerinin eğittiği Ninova Gönülleri'nin bölgeye sevk edildiği belirtildi

17 Ekim 2016 10:20

IŞİD'in elindeki Musul'u geri almaya yönelik operasyonunun başlamasının ardından büyük bir tehlike de ortaya çıktı. Sürekli erozyona uğrayan bir zemin üzerine kurulu olan Musul Barajı'na bir zarar gelmesi durumunda bölgedeki tüm dengeler altı üst olabilir. Öte yandan operasyonun seyrine göre, IŞİD'in Irak'ın en büyük barajı olan Musul Barajı'nı yıkabileceği de belirtildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak'ın en büyük barajı olan Musul barajının çökme olasılığı, özellikle ABD tarafından sık sık dile getirilmişti. Musul'daki büyük operasyonun başlamasının ardından barajın kontrolü de önemli bir nokta haline gelmiş bulunuyor.

12 milyar metreküp su bulunduran barajın çökmesi halinde Musul'un 4 saat içinde 21 metre su altında kalabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu su dalgasının Musul'u tahrip etmesinin ardından Bağdat'ın büyük bir bölümünün de sular altında kalmasına neden olacağını belirtiliyor.

Barajın 2014 yılında IŞİD kontrolüne geçmesi ve bu dönemde gerekli bakımların aksaması durumu daha kritik bir hale getirmiş bulunuyor.

Musul Barajı'nı güvende tutmak için Türk askerlerinin Başika'da eğittiği Ninova Gönülleri'nin bölgeye sevk edildiği gelen bilgiler arasında.

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