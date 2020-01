"Türkiye'nin Musul operasyonuyla ilgili B ve C planı ne?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Musul operasyonuna TSK'nın katılması konusunda “Koalisyon güçleri istemiyorsa B planımız devreye girer. O da olmuyorsa C planımız var” sözlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Musul’daki Sünni Araplarla ilgisi olduğunu ileri sürdü. Selvi, "Türkiye’nin B ve C planı ne? B planı, Peşmerge formülü. Barzani’nin daveti üzerine Türkiye’nin operasyona dahil olması. Peki C planı ne? Musul’daki Sünni Arapların daveti üzerinde duruluyor. C planı olarak Musul’un yerel güçleri Türkiye’yi yardıma çağırabilir" diye yazdı.

Peşmerge güçleri saat 5.30'da IŞİD'e yönelik topçu atışa başladı:

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (17 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Türkiye'nin B ve C planı ne?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

DEAŞ’ın Musul’un etrafında oluşturduğu direniş noktaları vuruluyor. Ancak, ‘Büyük Musul Operasyonu’ henüz başlamadı; eli kulağında. O nedenle koalisyon ülkelerinin genelkurmay başkanları toplantısı öne çekildi. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın da katıldığı ABD’deki toplantılarda önemli ölçüde anlaşma sağlandı. Gelen bilgiler Türkiye’nin önerilerinin dikkate alındığı yönünde. Büyük Musul operasyonunda Ninova gücü ile Peşmerge’nin yer alması kabul edildi. Operasyona 3 bin kişilik Ninova gücünün yarısı girecek. Musul’un içine yönelik olarak yapılan operasyonda yer alacak. Yarısı takviye gücü olarak tutulacak.

Aynı şekilde Peşmerge’nin de yarısı girecek, yine yarısı takviye olarak tutulacak. Operasyonun seyrine ve ihtiyaçlara göre takviye güçler değerlendirilecek. Türkiye’nin, "Şiiler operasyonun dış bölümünde yer alsın ama Musul içine girmesin" yönündeki itirazı da karşılık buldu. Böylece Sünni Arapların kenti olan Musul’da, Şii katliamı tehlikesi azaldı.

Musul operasyonunda Türkiye’nin itirazlarının başında gelen bir nokta vardı. PKK’nın, Musul operasyonuna girmemesi konusunda kararlı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. PKK’nın ne kendi adıyla ne de başka bir isim adı altında girmeyeceği yönünde güvence verildi. Bu güvencenin sahada takipçisi olacağız.

Musul operasyonunun PKK’ya bakan bir yüzü var. Nasıl ki Suriye’de DEAŞ’la mücadele adı altında PYD-YPG’yi parlatmışlardı. Musul operasyonu ile PKK motive ediliyor. Örgüt, Türkiye’de zor durumda. Son operasyonlarla Türkiye’ye geçiş yollarını kaybetti. Dağ kadrosu dediği tecrübeli teröristlerini kaybetmeye başladı. Murat Karayılan 7 Ekim Cuma günü telsizden, Türkiye sahasındaki silahlı güçlerine seslendi.“Dağ kadrosunu elinizde tutun, önlere gençleri sürün” diye talimat verdi. Örgütte şimdi, “Dağ kadrosu erimesin diye gençler ölüyor” tartışması yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Koalisyon güçleri istemiyorsa B planımız devreye girer. O da olmuyorsa C planımız var” sözleri ne anlama geliyor? Türkiye’nin B ve C planı ne? İlk anda B planı İncirlik Üssü’nü koalisyon ülkelerine kapatmak mı diye düşündüm ama o değilmiş.

B ve C planı: Davet üzerine

Henüz yürüyen bir süreç olduğu ve pazarlıklar sürdüğü için çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ama B planı, Peşmerge formülü. Barzani’nin daveti üzerine Türkiye’nin operasyona dahil olması. Erbil, Bağdat gibi merkezi bir yönetim değil ama Musul operasyonunda Barzani önemli roller üstleniyor. Peki C planı ne? Musul’daki Sünni Arapların daveti üzerinde duruluyor. Başika Kampı’nda, ‘Musul gücü’nü eğittik. Musul’un eski valisi Nuceyfi’ye bağlı olan yerel birlikler Ninova gücü adını aldılar. C planı olarak Musul’un yerel güçleri Türkiye’yi yardıma çağırabilir. Gelen bilgiler, A planının büyük ölçüde geçerli olduğu yönünde ama B planı ve C planı da her an lazım olabilir.