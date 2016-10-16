T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barzani'nin yayın organı Rudâw: Peşmerge Musul'a doğru harekete geçti

Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce peşmerge savaş cephelerine konuşlanmış durumda

16 Ekim 2016 22:55

Musul'u Kurtarma Operasyonu'na katılmak üzere Peşmerge Güçleri 1'inci Destek Kuvveti'nin bir konvoy başkent Erbil'den harekete geçti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi yayın organı Rûdaw, 1'inci Destek Kuvveti'nden yüzlerce peşmergeden oluşan konvoynun Hazı Cephesi'ne doğru yola çıktığını aktardı.

Rudaw muhabiri Sidad Leşkiri, “Konvoyda zırhlı araçların ve ağır silahlarla birlikte tankta bulunuyor” dedi.

Rûdaw'a konuşan bir peşmerge yüksek morale sahip olduğunu ifade ederek, “Bize dua edin” dedi.

Başka bir peşmerge ise, “Kürdistan sınırları içerisinde bir tek IŞİD'i kalmayacak” ifadesini kullandı.

Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce peşmerge savaş cephelerine konuşlanmış durumda.

Musul’a giden 6 yoldan 5’i peşmergenin elinde. Irak Ordusu ve peşmerge, 6 cepheden harekete geçecek.

 

Cepheler ve Musul’a uzaklıkları

 

-Keske Cephesi, 40 kilometre

-Musul Barajı, 30 kilometre

-Naveran Cephesi, 20 kilometre

-Hazır Cephesi, 20 kilometre

-Güver Cephesi, 40 kilometre

-Geyara Cephesi, 80 kilometre (Irak Ordusu’nun açtığı tek cephe)

ETİKETLER

MusulOperasyonPeşmergeRudaw

İlgili Haberler

Irak Başbakanı: Türk güçlerinin Musul’u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyeceğiz

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler Başika'daki, Türk varlığı nedeniyle gerilmişti

IŞİD, Musul'da petrol dolu hendekleri ateşe verdi!

ABD ve Fransız jetleri Musul'a yönelik hava operasyonu başlattı

Putin'den 'Musul' uyarısı

"ABD, sivil kayıpların olmaması için özen göstermeli"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24