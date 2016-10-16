Barzani'nin yayın organı Rudâw: Peşmerge Musul'a doğru harekete geçti

Musul'u Kurtarma Operasyonu'na katılmak üzere Peşmerge Güçleri 1'inci Destek Kuvveti'nin bir konvoy başkent Erbil'den harekete geçti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin resmi yayın organı Rûdaw, 1'inci Destek Kuvveti'nden yüzlerce peşmergeden oluşan konvoynun Hazı Cephesi'ne doğru yola çıktığını aktardı.

Rudaw muhabiri Sidad Leşkiri, “Konvoyda zırhlı araçların ve ağır silahlarla birlikte tankta bulunuyor” dedi.

Rûdaw'a konuşan bir peşmerge yüksek morale sahip olduğunu ifade ederek, “Bize dua edin” dedi.

Başka bir peşmerge ise, “Kürdistan sınırları içerisinde bir tek IŞİD'i kalmayacak” ifadesini kullandı.

Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce peşmerge savaş cephelerine konuşlanmış durumda.

Musul’a giden 6 yoldan 5’i peşmergenin elinde. Irak Ordusu ve peşmerge, 6 cepheden harekete geçecek.

Cepheler ve Musul’a uzaklıkları

-Keske Cephesi, 40 kilometre

-Musul Barajı, 30 kilometre

-Naveran Cephesi, 20 kilometre

-Hazır Cephesi, 20 kilometre

-Güver Cephesi, 40 kilometre

-Geyara Cephesi, 80 kilometre (Irak Ordusu’nun açtığı tek cephe)