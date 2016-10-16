IŞİD, Musul'da petrol dolu hendekleri ateşe verdi!

ABD ve Fransız uçakları Musul'da IŞİD hedeflerini vurmaya başlarken, örgüt jetlerin rahat hareket etmesini engellemek için petrol dolu hendekleri ateşe verdi. Erbil'e kadar geniş bir alanı dumanlar sardı.

Kürdistan Bölgesi Meteroroloji Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "IŞİD savaş uçaklarının saldırılarından korunmak için, Musul'un doğu ve kuzey bölümünde kazdığı hendeklerdeki petrolü ve bazı araçları ateşe verdi" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi :

Batıdan gelen rüzgarla beraber, başta Erbil olmak üzere Kürdistan Bölgesi'nin gökyüzünde siyah bir tabaka oluşması, vatandaşlarımızda rahatsızlık oluşturdu. Petrol dumanı ciddi bir çevre kiriliğini oluşturmaktadır.

Özellikle ham petrol dumanın insan sağlığı üzerinden ciddi etkisinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

Yaşanan olay bize, 1991 yılının Şubat ayında Irak - Kuveyt Savaşı'nı anımsatıyor.Kuveyt'te ateşe verilen 727 petrol borusu 8 ay sürmüştü. Kuveyt'te yaşanan bu olay, Çinve Hindistan'da da görülmüştü.

Rûdaw'a konuşan Peşmerge Güçleri Başika Cephesi Sorumlusu Hamid Efendi ise, IŞİD mensuplarının bugün Musul etrafında kazdığı hendeklerdeki petrolü ateşe verdiğini belirterek, "Gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Görüş normalin altında düştü. IŞİDörgütü bu yöntemle savaş uçaklarının saldırılarından korunmaya çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.