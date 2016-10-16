Putin'den 'Musul' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın Goa kentinde BRICS zirvesi kapsamında konuştuğu basın toplantısında Suriye'nin Halep şehri ile Irak'ın Musulkentindeki durum arasında paralellik gördüklerini belirterek, ABD ve Fransa'yı uyardı. Putin, Musul'da sivil kayıpların olmaması için ABD'nin özen göstermesi gerektiğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Putin, Suriye'nin Halep şehrinde durum ile Irak'ın Musul kentindeki durum arasında paralellik gördüğünü, Moskova'nın Musul'da planlanan operasyona çok duygusal tepki vermeyeceğini belirtti:



"Halep'le olan paralellik açık biçimde görülüyor. Halep çevresinde çok fazla insani sorun olduğunu söylerlerse, biz de partnerlerimize aynı şeyin Musul için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda ABD'li ve Fransız partnerlerimizin seçiçi olmasını, siviller arasındaki kayıpları en aza indirmeye ya da sivil kaybın olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını umuyoruz."

Putin ayrıca "Partnerlerimizin yaptığı gibi, Musul'da planlanan operasyona yönelik histeriyi körüklemek istemiyoruz. Terörle mücadele edilmesi gerek ve bunun aktif mücadeleden başka yolu yok" ifadelerini kullandı.