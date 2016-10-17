ABD'den Musul operasyonuyla ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Musul operasyonla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. McGurk'un açıklamasında dikkat çeken detaylar ise Türk askerlerinin eğittiği Ninova Gönüllüleri'ne başarılar dilemesi ve ABD'nin de operasyonda yer aldığını belirten mesajları oldu. McGurk ayrıca, "Kahraman Iraklı güçlerin, Kürt peşmergelerin ve Ninova Gönüllüleri'nin yolunu Tanrı açık etsin. Bu tarihi operasyonda sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz" ifadesinde bulundu.

İbadi, operasyonun başladığını duyurmak için yaptığı açıklamada Peşmerge güçlerinden, Türkiye'nin eğittiği Musullu yerel güçlerden oluşan Ninova Muhafızları'ndan ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'den söz etmemişti.

ABD’nin IŞİD’e karşı koalisyondaki temsilcisi McGurk, Musul operasyonuna katılan Irak güvenlik güçleri ve peşmergeye desteğini bildirirken, Dabık’ı IŞİD’den kurtaran ÖSO ve Türkiye’ye de teşekkür etti.

ABD’nin IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Başbakan İbadi, IŞİD teröristlerinin elinde geçen iki karanlık yılın ardından Musul’un kurtarılması için büyük operasyonu başlatma emri verdi" diyerek, Musul Harekatı’na olan desteğini bildirdi.

McGurk, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle DAEŞ’e karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Dabık’ı ele geçirmesinden de bahsetti. "Birden fazla cephede IŞİD’e karşı baskıyı artırıyoruz" yorumunu yapan McGurk, ABD Savunma Bakanlığı’nınbugün Dabık’la ilgili yayınladığı duyuruyu paylaştı.

"Müttefikimiz Türkiye'nin güçlü desteğiyle..."

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ise, Suriyeli muhalif güçlerin Suriye’nin Dabık köyünü IŞİD kontrolünden kurtarmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, harekata ’müttefikimiz Türkiye’nin güçlü desteğinin sağladığı katkıya’ değinildi. "Bu olay, o barbar topluluğa (DAEŞ’e) karşı elde edilen en son askeri netice olmanın ötesinde, Dabık ayrıca IŞİD için simgesel bir öneme sahipti. O topluluk, Dabık’ta korkunç felaketlere neden olmuş, İngilizce yayınladıkları dergiye bu köyün adını vererek, sözde halifeliklerinin nihai zaferinin yerinin burası olacağını iddiaetmişlerdi. Buranın kurtarılması için savaşan Suriyelilere ve operasyonu yakından koordine eden müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyoruz" denildi.