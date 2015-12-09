"Musul'a yönelik kapsamlı kara harekâtı başlayabilir"

Türkiye'nin Musul'un Başika bölgesinde bulunan ve Türk askerlerinin Irak Kürdistanı'ndaki peşmergelere eğitim verdiği askeri üsteki personel sayısını artırmasının ardından başlayan Türkiye-Irak gerilimi ve diplomatik trafik devam ediyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Ankara'da MİT'e de uzanan Türkiye ziyaretini değerlendiren Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, "yakında Musul'a yönelik kapsamlı bir kara harekâtı başlayabileceğini" söyledi.

Merkezi Irak hükümeti, ülkedeki Türk askerlerinin topraklarını terk etmesini talep ederken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün (9 Aralık 2015) yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Irak'a ve Irak içinde seyahatlarini sınırlandırmaları ve kalışı zorunlu olmayanların mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Musul'a kara harekâtı mı?

Türkiye ve Irak arasında yaşanan gerilimi ve Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretini değerlendiren Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, CNN Türk'te Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtlarken, "yakında Musul'a yönelik kapsamlı bir kara harekâtı yapılabileceğini" söyledi.

Barzani'nin, ülkesindeki gelişmeler nedeniye Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu ve Bağdat'ın tepki gösterdiği Beşika'daki Türk askeri varlığından memnun olduğunu belirten Zeyrek, seçim hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapan Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu tarafından Ankara'da Barzani'ye yapılan karşılamanın, daha önceki ziyaretlerin aksine "üst düzeyde" yapıldığının altını çizdi.

Ne olmuştu?

Irak'taki Türk askeri varlığının artırılmasının ardından Türkiye'den yapılan ilk açıklamalarda, "Irak hükümetinin, bazı art niyetli ve abartılı haberler nedeniyle 'hassasiyet' gösterdiği" vurgulanmış ve Başika'ya asker sevkiyatının durdurulduğu belirtilmişti.

Irak merkezi yönetimi ise bölgedeki Türk askerlerin geri çekilmesini talep ederek, yaşananların "Irak'ın toprak bütünlüğüne saldırı" anlamına geldiğini savunmuş ve NATO'yu da konuyla ilgili tavır almaya davet etmişti.