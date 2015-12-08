Dışişleri Bakanlığı'ndan Başika açıklaması: Irak makamlarında abartılı haberler sonucunda hassasiyet oluştu

Türkiye'nin Başika'da yürüttüğü eğitim faaliyeti hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Başika'da bulunan kuvvetlerinin muharip görev ve sorumluluğu olmadığı belirtilerek "Ülkemizin Başika'da bulunan unsurlarının görevi, Iraklı gönüllülere DEAŞ'la mücadele kapsamında eğitim vermek olup, bu kuvvetlere muharip görev ve sorumluluk verilmemiştir" denildi.

Türk askerlerinin Irak'tan çekilmesini talep eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise NATO'ya, "Türkiye'nin Irak'taki askerlerini çekmesi için 'otoritesini kullanma' çağrısı" yaptı.

Türkiye ve Irak arasındaki gerilime "maksatlı, abartılı ve hatalı haberlerin sebep olduğunu" öne süren Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Irak makamlarında ve kamuoyunda, abartılı haberler sonucunda oluşan hassasiyet nedeniyle Başika’ya kuvvet intikali tarafımızdan iki gün önce durdurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

"5 binden fazla Iraklı personelin eğitimi sağlandı"

Türkiye'nin IŞİD'le mücadele kapsamında Uluslararası Koalisyon'un çalışmalarına ilk günden itibaren aktif olarak katıldığı belirtilen açıklamada Irak'a da mücadelesinde destek sağlandığı vurgulandı. Bugüne kadar 5 binden fazla Iraklı personele Türk kuvvetler tarafından eğitim verildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti DEAŞ terör örgütünü ve bölgemizdeki varlığını ulusal güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak görmekte ve bu örgütün ortadan kaldırılması ve ortaya çıkmasına sebep veren koşulların düzeltilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması için gayret sarfetmektedir. Türkiye bu anlayışla DEAŞ’la mücadele amacıyla oluşturulan Uluslararası Koalisyon’un çalışmalarına da ilk günden itibaren aktif olarak katılmakta, topraklarının üçte biri bu örgütün işgali altında bulunan dost ve komşu Irak’a da mücadelesinde destek sağlamaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar 5.000’den fazla Iraklı personele ülkemizce eğitim sağlanmış, ayrıca Irak Hükümeti’ne ve IKBY’ye çeşitli askeri malzeme yardımı yapılmıştır.

"Başika’ya kuvvet intikali iki gün önce durduruldu"

Son dönemde ülkemizin Başika’da kurulmuş olan eğitim tesisinde 2015 Mart ayından bu yana yürüttüğü eğitim faaliyeti ve buradaki eğitimcilerin ve kampın güvenliği için alınan tedbirler konusunda maksatlı, abartılı ve hatalı haberler ve yorumlar yer almaktadır. Ülkemizin Başika’da bulunan unsurlarının görevi Iraklı gönüllülere DEAŞ’la mücadele kapsamında eğitim vermek olup, bu kuvvetlere muharip görev ve sorumluluk verilmemiştir. Irak’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda büyük bir hassasiyete sahip olan ve tüm ülkelerden de aynı şekilde davranmasını bekleyen Türkiye’nin, bunu yıpratacak veya zayıflatacak bir adım atmasının düşünülmesi dahi kabul edilemez. Bu anlayışla dost ve kardeş Irak makamlarında ve kamuoyunda, abartılı haberler sonucunda oluşan hassasiyet nedeniyle Başika’ya kuvvet intikali tarafımızdan iki gün önce durdurulmuştur."

Açıklamada ayrıca konunun iki ülkenin Milli Savunma Bakanları arasında ele alınmasının ve sağlanacak mutabakata göre Başika'da askeri personel sayısının artışı veya indirimi konusunda gerekli düzenlemenin yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Bu hususlar, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımızca Iraklı muhataplarıyla gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde de ifade edilmiş, ayrıca Sayın Başbakanımız Irak Başbakanı Haydar el Ebadi’ye bir mektup göndererek Başika’da yürütülen faaliyetimiz hakkında bilgi aktarmıştır. Irak’la olan yakın ilişkilerimiz ve bu ülkenin DEAŞ’la verdiği mücadeleye sunmakta olduğumuz katkılar çerçevesinde bu konunun iki ülke Milli Savunma Bakanları arasında ele alınması ve Başika’da ülkemizce Iraklı gönüllülerin eğitimi için yürütülen faaliyet, burada bulunan personelimizin sayısı ve görevleri konusunda sağlanacak mutabakata göre askeri personel sayısının artışı veya indirimi konusunda gerekli düzenlemenin yapılması öngörülmektedir. Terörden ciddi zarar görmüş olan ve Irak’ın içinde bulunduğu zorlu mücadeleyi destekleyen bir ülke olarak Türkiye, Irak Hükümeti’ne ortak düşmanımız DEAŞ’la mücadelesinde gerekli katkıları istişare ve eşgüdüm içinde vermeye devam edecektir."