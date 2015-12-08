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Dünya

Irak Başbakanı'ndan NATO'ya 'Türkiye' çağrısı

Irak Başbakanı Abadi, Türkiye'nin Musul'daki askerlerini çekmesi için NATO'ya 'otoritenizi kullanın' çağrısı yaptı

08 Aralık 2015 21:33

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Irak Başbakanı Abadi, NATO'dan Türkiye'nin Irak'taki askerlerinin geri çekilmesi için otoritesini kullanmasını istedi. Abadi'ye göre, Stoltenberg, NATO'nun Irak egemenliğine bağlılığını teyit etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığına ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İbadi'nin Stoltenberg'e, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını kabul etmedikleri ve Tükiye'nin askerlerini geri çekmesi için NATO'dan yetkisini kullanmasını istediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Stoltenberg, İbadi'ye NATO'nun Irak'ın egemenliğine önem verdiğini belirterek, söz konusu durumla ilgili üye ülkeleri bilgilendireceğini, Irak'ın endişelerini Türkiye'ye ve NATO'daki temsilciliğine ileteceğini belirtti. Stoltenberg, yaşanan soruna diplomatik çözüm bulunmasının önemli olduğuna işaret etti.

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