Irak: Rusya’dan toprağımızdaki Türk askerine müdahale etmesini isteyebiliriz

Türkiye’yi “işgalcilikle” suçlayan Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim el Zamili, Türkiye'nin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini savunarak, buna karşı Rusya’dan yardım isteyebileceklerini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre El Arab el Cedid gazetesine konuşan El Zamili, “Türkiye’nin işgaline ve Irak’ın egemenliğini ihlal etmesine karşı kısa süre içinde Rusya’dan Irak’a doğrudan askeri müdahalede bulunmasını isteyebiliriz” dedi.

Türkiye’nin Bağdat’ın izni olmadan Musul’a asker gönderdiğini yineleyen El Zamili, daha önce de Türk askeri bir an önce Irak’tan ayrılmazsa Türkiye’ye karşı askeri operasyon düzenleyeceklerini söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi de, Türk kuvvetlerinin Irak hükümetinin izni ve bilgisi olamadan Kuzey Irak'a asker konuşlandırmasını ulusal toprak bütünlüğünün ihlali olarak tanımlayarak, Türkiye’nin, Kuzey Irak'a gönderdiği askerlerini 48 saat içinde geri çekmemesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitme dahil tüm seçenekleri kullanacaklarını bildirmişti.