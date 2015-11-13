Müşterilere ürünleri teslim etmeyen şirket yöneticisi: Bir tek ceketim kaldı, mal gönderimini unutun!

13 yıldır faaliyet gösteren pcdepo.com isimli e-ticaret sitesi, teknoloji aletlerinde büyük indirimler yaparak tüketicilerin ürünleri satın almasını sağladı fakat kullanıcılar haftalardır ürünleri teslim almayı bekliyorlar. Şirket sahibi Sinan Yener, bir müşterisine yaptığı açıklamada “Sadece ceketim kaldı, mal gönderimini unutun” dediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Kazım Ataer ve Dinçer Gökçe’nin haberine göre Pcdepo.com'dan (Norma Bilgisayar) yüklü alışveriş yapan ve şirket sahibi Sinan Yener ile telefonda görüşen K. Ş., yaptığı telefon konuşmasını şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam 11 gibi, yoğun sms göndermemin ardından Sinan bey beni aradı. Benimle gayet sakin konuştu. Bankaların hesaplarına el koyduğunu, elinde hiçbir şeyin olmadığını sadece ceketinin kaldığını söyledi. Ayrıca 'mal gönderimini unutun' dedi.

Ayrıca şikayetler yüzünden karakola ifade vermeye gittiğini, ifadesinin ardından polislerin kendisine inandığını savundu. Mağdurları tek tek aramaya çalıştığını ve bu durumu 2 ay içinde çözeceğini söyledi. Ben ise kendisine inanmadığımı ve bankaya itirazda bulunduğumu söyledim."