Binlerce tüketici ödemesini yaptıkları ürünleri teslim alamadı

13 yıldır faaliyet gösteren pcdepo.com isimli e-ticaret sitesi, teknoloji aletlerinde büyük indirimler yaparak tüketicilerin ürünleri satın almasını sağladı fakat haftalardır kullanıcılar ürünlerini beklediklerini dile getirdi. Şirketten cevap alamayan birçok kişi Tüketici Hakem Heyetine başvuracağını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre A.S.Y.13 Ekim’de sipariş verdiği ürünü teslim alamadı. İ.D. ise 26 Ekimde verdiği sipariş bir hafta içerisinde teslim edilmeyince girdiği araştırma sonucunda internet sitesinin merkezi ve depo olarak kullandıkları yerlerin kapalı olduğu sonucuna vardı.

94 bin üyesi bulunan ve yılda ortalama 25 bin dizüstü bilgisayar sattığı belirtilen şirketten alışveriş yapan ve dolandırılan kişi sayısı tam olarak bilinmiyor. Şirketin ticaret sicil kaydında ise önemli bir değişim yaşandı. Şirket ortaklarından biri hissesinin tamamını diğer ortağa devretti.

'Son kuruşuna kadar ödeyeceğiz'

İnternet dünyasında büyük yankı uyandırmasının ardından şirket müdürü Sinan Yener'in telefonundan alışveriş yapan herkese SMS gönderildiği anlaşıldı. Gönderilen SMS'lerde alışveriş yapanlara ödemelerinin yapılmasının planlandığı söylendi. Müşterilere gönderilen mesajlarda "Ödemelerini herkesin yapmayı planlıyoruz. Norma kapanmayacak ve gecikmeli de olsa herkesin ödemesini son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. Benim 13 yıllık emeğim var bu e-ticaret sitesinde ve şirkette bırakıp kaçıp gitmek söz konusu bile değil" denildi.