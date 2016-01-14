Mustang neden Türkiye'den aday olmadı?

Türkiye doğumlu yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in ilk uzun metrajlı filmi Mustang, Fransa'nın "En iyi yabancı film" dalında Oscar adayı oldu. Türkiye'nin Oscar aday adayı Sivas, son 5 film arasına kalamamıştı.

'Mustang', bir Karadeniz kasabasında büyükanneleriyle yaşayan beş yetim kız kardeşin ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Peki içinde tek kelime Fransızca geçmeyen, Türkiye'yle ilgili bir öykü anlatan ve Türk oyuncuların yer aldığı, Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği 'Mustang' neden Fransa adına Oscar'a yollandı?

'Mustang', Türkiye'de de Oscar adayı olmak için başvurmuştu. Ama Türkiye'deki seçici kurul geçen yıl Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Kaan Müjdeci imzalı ‘Sivas’ı Oscar’a yollamaya karar verdi. Bu nedenle 'Mustang' Türkiye adına Oscar adayı olamadı. Bu konuda sahipsiz kaldığını düşünen yönetmen Ergüven daha önce verdiği bir röportajda "‘Mustang’, Fransa-Almanya-Türkiye ortak yapımı bir film. Her ülke kendi aday adayını belirliyor. Filmimi Fransa’nın yaptığı gibi Türkiye de seçebilirdi" de demişti.

Ergüven, başrollerinde Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu, İlayda Akdoğan, Nihal Koldaş ve Ayberk Pekcan'ın yer aldığı filmin Fransa'nın Oscar adayı olmasıyla ilgili şunları söylemişti:

“Film yapım konusunda çoğunlukla Fransız inisiyatifi. Ben bir yönetmen olarak Fransa’da doğdum, okudum. Ve Fransa filmin değerlerinin arkasında durmayı seçti. Burada olmak gerçekten güzel, olağanüstü bir durum, büyük bir heyecan var. Sadece ödül törenleri değil. Bu süreç boyunca aktörler, yönetmenler birbirlerinin filmlerini seyrediyor. Birbirlerine karşı heyecanlar yaşıyor, yani yeni projelerden bahsedildiği heyecanlı bir süreç.”