88'inci Oscar adayları belli oldu; Türk yönetmenin filmi Mustang de listede

88'incisi düzenlenecek Oscar ödülleri için yarışacak isimler açıklandı. Fransa'da yaşayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi Mustang, En İyi Yabancı Oscar Filmi dalında aday gösterildi.

Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı ve Oscar'ın provası olarak bilinen Altın Küre'yi kazanan The Revenant (Diriliş) filmi 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. DiCaprio birçok kez Oscar'a aday gösterilirken hiçbirinde ödüle uzanamadı.

88'inci Akademi Ödülleri adayları Beverly Hills'teki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda açıklandı.

Actor John Krasinski, Akademi başkanı Cheryl Boone Isaac ve yönetmen Guillermo del Toro ile Ang Lee 24 kategoride adayları anons etti.

88'inci Akademi Ödülleri Chris Rock sunumuyla 28 Şubat günü Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak.

İşte kategorilere göre adaylar:

EN İYİ FİLM

Büyük Açık (The Big Short)

Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)

Brooklyn

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Gizli Dünya (Room)

Spotlight

EN İYİ YÖNETMEN

Adam Mckay - Büyük Açık (The Big Short)

George Miller - Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Alejandro G Inarritu - Diriliş (The Revenant)

Lenny Abrahamson - Gizli Dünya (Room)

Tom McCarthy - Spotlight

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bryan Cranston - Trumbo

Matt Damon - Marslı (The Martian)

Leonardo DiCaprio - Diriliş (The Revenant)

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - Danimarkalı Kız (The Danish Girl)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett - Carol

Brie Larson - Gizli Dünya (Room)

Jennifer Lawrence - Joy

Charlotte Rampling - 45 Yıl (45 Years)

Saoirse Ronan - Brooklyn

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Christian Bale, Büyük Açık (The Big Short)

Tom Hardy, Diriliş (The Revenant)

Mark Ruffalo, Spotlight

Mark Rylance, Casuslar Köprüsü (The Bridge of Spies)

Sylvester Stallone, Creed

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Embrace of the Serpant

Mustang

Son of Saul

Theeb

A War

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Ex Machina

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

EN İYİ SENARYO

Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)

Ex Machina

Ters Yüz (Inside Out)

Spotlight

Straight Outta Compton

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Büyük Açık (The Big Short)

Brooklyn

Carol

Marslı (The Martian)

Gizli Dünya (Room)

EN İYİ KURGU

Büyük Açık (The Big Short)

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Diriliş (The Revenant)

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

Spotlight

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Anomalisa

Boy and the World

Ters Yüz (Inside Out)

Shawn the Sheep Movie

When Marley Was There

EN İYİ GÖRÜNTÜ

Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Diriliş (The Revenant)

Sicario

EN İYİ MÜZİK

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Sicario

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)