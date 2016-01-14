88'inci Oscar adayları belli oldu; Türk yönetmenin filmi Mustang de listede

88'incisi düzenlenecek Oscar ödülleri için yarışacak isimler açıklandı. Fransa'da yaşayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi Mustang, En İyi Yabancı Oscar Filmi dalında aday gösterildi.
Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı ve Oscar'ın provası olarak bilinen Altın Küre'yi kazanan The Revenant (Diriliş) filmi 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. DiCaprio birçok kez Oscar'a aday gösterilirken hiçbirinde ödüle uzanamadı.
88'inci Akademi Ödülleri adayları Beverly Hills'teki Samuel Goldwyn Tiyatrosu'nda açıklandı.
Actor John Krasinski, Akademi başkanı Cheryl Boone Isaac ve yönetmen Guillermo del Toro ile Ang Lee 24 kategoride adayları anons etti.
88'inci Akademi Ödülleri Chris Rock sunumuyla 28 Şubat günü Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak.
İşte kategorilere göre adaylar:
EN İYİ FİLM
Büyük Açık (The Big Short)
Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)
Brooklyn
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Gizli Dünya (Room)
Spotlight
EN İYİ YÖNETMEN
Adam Mckay - Büyük Açık (The Big Short)
George Miller - Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Alejandro G Inarritu - Diriliş (The Revenant)
Lenny Abrahamson - Gizli Dünya (Room)
Tom McCarthy - Spotlight
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Bryan Cranston - Trumbo
Matt Damon - Marslı (The Martian)
Leonardo DiCaprio - Diriliş (The Revenant)
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - Danimarkalı Kız (The Danish Girl)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cate Blanchett - Carol
Brie Larson - Gizli Dünya (Room)
Jennifer Lawrence - Joy
Charlotte Rampling - 45 Yıl (45 Years)
Saoirse Ronan - Brooklyn
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Christian Bale, Büyük Açık (The Big Short)
Tom Hardy, Diriliş (The Revenant)
Mark Ruffalo, Spotlight
Mark Rylance, Casuslar Köprüsü (The Bridge of Spies)
Sylvester Stallone, Creed
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Embrace of the Serpant
Mustang
Son of Saul
Theeb
A War
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Ex Machina
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)
EN İYİ SENARYO
Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)
Ex Machina
Ters Yüz (Inside Out)
Spotlight
Straight Outta Compton
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Büyük Açık (The Big Short)
Brooklyn
Carol
Marslı (The Martian)
Gizli Dünya (Room)
EN İYİ KURGU
Büyük Açık (The Big Short)
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Diriliş (The Revenant)
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)
Spotlight
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Anomalisa
Boy and the World
Ters Yüz (Inside Out)
Shawn the Sheep Movie
When Marley Was There
EN İYİ GÖRÜNTÜ
Carol
The Hateful Eight
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Diriliş (The Revenant)
Sicario
EN İYİ MÜZİK
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Sicario
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)