Mustafa Uğurlu'nun bu kez de evini su bastı!

Talihsizlikler Mustafa Uğurlu’nun peşini bırakmıyor. Geçtiğimiz hafta evine giren hırsızın Altın Portakal ödülünü çaldığı haberiyle gündeme gelen oyuncunun bu kez de Cihangir’deki evini su bastı.

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; yeni filminin çekimleri için Muğla’da olan Uğurlu, haberi telefonda aldı. Film çekimlerine ara veren oyuncu, apar topar İstanbul’a geldi.

Uğurlu, “İstanbul’a bu işi halletmek için döndüm. Bu hafta telefonda bir güzel bir kötü haber aldım. Altın Portakal ödülümü çaldırdığımı öğrenince Antalya Film Festivali yetkilileri beni arayarak yenisi yollayacaklarını söylemişti. Bu habere sevinirken bu kez evimi su bastığını öğrendim” diye konuştu.