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Mustafa Uğurlu’nun ‘Portakal’ını çaldılar

Ünlü oyuncu, Ağır Roman filmindeki rolüyle kazandığı Altın Portakal ödülünün hırsızlar tarafından çalındığını açıkladı

20 Temmuz 2015 13:40

Oyuncu Mustafa Uğurlu, evine gece yarısı giren hırsızlar tarafından, Altın Portakal heykelciğinin çalındığını söyledi. Uğurlu, “Altın Portakal’ı da gerçek altın sanarak almışlar” dedi.

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Mustafa Uğurlu da hırsız mağduru oldu. Ünlü oyuncu, evinin gece yarısı hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi. Hırsızların bayıltıcı sprey kullandıklarını anlatan Uğurlu, çalınan eşyalar arasında 1998 yılında “Ağır Roman” filmindeki rolüyle ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ dalında kazandığı Altın Portakal ödülünün de olduğunu açıkladı.

Uğurlu, olayı şöyle anlattı: “Gece yarısı evime giren şahıslar, uyuduğum sırada bana bayıltıcı sprey sıkmışlar ve sabaha kadar evimde parti vermişler. Komik ama Altın Portakal’ı da gerçek altın sanarak almışlar. En çok üzüldüğüm şey ise babamdan yadigar kalan çakmağı almaları oldu. Sabah neye uğradığımı şaşırmış bir vaziyette uyandım.”

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