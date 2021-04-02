Mustafa Şentop’tan Meclis’teki oylama gerilimine ilişkin yeni açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanarak yeniden oylama kararı alınmasına ilişkin tartışmalar hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Şentop, "Bir oylama yapılmıştır. Buna dair bir karar Başkanlık Divanı'nda verildi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır, 1978’de Bütçe oylamasında önemli bir yanlışlık olduğuna dair itiraz olmuş bu sonradan tekrarlanmıştı" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un yaptığı açıklamadan satır başları:

“Bir birleşim oturum devam ediyor. Başkanın yerinden kalkması birleşime ara verdiği anlamına geliyor ama kendisini bir deklare yapması lazım. 'Birleşime ara verin' diye söylüyorlar ve 'Birleşime ara veriyorum' diyor burada bir acele gözüküyor.

Çünkü iç tüzük gereği oylama yapıldıktan sonra 5 milletvekilinin oylamayı tekrarlanmasının istemesine yönelik bir hakkı var. Ancak siz yerinizden kalkıp giderseniz bu hakkın kullanılmasına da engel oluyorsunuz.

Burada bir yanlışlık olduğu 13. divanda belli. Bu divanda görüşülür. Genel kurul ise başkanlık divanı kararının doğruluğu yönünde oylama yapıyor. Bu oylamanın yenilenmesine yönelik bir karar veriyor. Dün yapılan budur. Bir oylama yapılmıştır. Buna dair bir karar Başkanlık Divanı'nda verildi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır, 1978’de Bütçe oylamasında önemli bir yanlışlık olduğuna dair itiraz olmuş bu sonradan tekrarlanmış.

1992 yılında tekrar Kültür Bakanlığı bütçesinde yine oylama tekrarlanmış. Bu konu AYM’ye gitmiş ve AYM bu konu hakkında karar vermiş. Bununla ilgili AYM önce KYK ve Meclis iç tüzüğünü inceliyor. Bu yapılan eylem iç tüzük değişikliğidir ama 6’ya 5 olarak geçiyor bu. Daha sonra ise bunun Anayasaya aykırı olmadığına karar veriyor AYM, 92’deki bu karara göre dün bizim yapmış olduğumuz bu işlem AYM bunun bir eylemli iç tüzük olduğuna karar vermiş. Ve biz de AYM tarafından bunu uygulamış olduk.

“Darbe” eleştirilerine yanıt: Cahilce ve manipülatif

Gene daha önceden Mustafa Kalemli’nin Meclis Divanı’nda bir oylama sevk ediliyor. Bu başkanlık Divanında görüşülüyor. İnceleme yapılıyor ve nihayetinde oylamada yanlışlık olduğu kabul ediliyor. Ve oylama tekrarlanıyor. Bu bakımdan şimdi iç tüzük hükümleri Türkiye’deki uygulamalar bu meclise darbedir şeklinde yapılan değerlendirmeler cahilce ve manipülatif değerlendirmedir.

Aslında bu tartışmalara muhatap zihin de olması lazım. Bir de tabii kötü ve kötü niyetli olmaması gerekiyor. Türkiye’de öncelikle bu ortamın tesisinde bildiğimiz doğruda mücadelemize devam edeceğiz."

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