AKP'nin Meclis'e sunduğu yeni güvenlik soruşturması teklifinde hangi düzenlemeler var?

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan, İçişleri Komisyonu’nda kapsamı daha da genişletilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Teklif yasalaşırsa arşiv ve güvenlik araştırması ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacak herkes hakkında yapılacak. Araştırma için kişinin yaşadığı yerde bulunanların da görüşlerine başvurulacak.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, hazırlanan 16 maddelik teklifle, arşiv araştırması, ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacak herkes hakkında yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel için arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturması da istenecek.

Kamuoyunda 'fişleme' yorumlarına neden olan düzenlemeyle ilgili HDP, "AKP’nin kamu alanını dönüştürerek iktidarını tahkim etmeyi diğer yandan da kendisinden olmayan herkesi sistem dışına itmeyi amaçladığını" belirtti. İyi Parti ise 'yerinde inceleme' nin sakıncalarına dikkat çekerek, kişinin ikamet ettiği ya da nüfusa kayıtlı olduğu yerde yapılacak bu araştırmanın nesnellikten uzak olacağını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine hazırlanan 16 maddelik yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

Hem arşiv hem güvenlik soruşturması: Arşiv araştırması, ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacak herkes hakkında yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel için arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturması da istenecek.



Derinlemesine inceleme: Arşiv araştırmasında, adli sicil kaydının dışında kişinin aranıp aranmadığına, hakkında tahdit olup olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar ile hakkında daha önce kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığına bakılacak.



Mahalleliye sorulacak: Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırmasının yanı sıra kişi hakkındaki kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde veriler, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla, terör örgütleri veya organize suç örgütleriyle ilişkisi olup olmadığına bakılacak. Yerinde araştırma adı altında kişinin yaşadığı yerde bulunanların da görüşlerine başvurulacak.



Akrabalar da araştırılacak: Güvenlik soruşturmasında, kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olanların dışında ikinci derece akrabaları, eşinin ailesi gibi “sıhri hısımları” da araştırılacak.



Komisyon yetkili: Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verileri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulacak.

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