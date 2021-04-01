Şentop, 'güvenlik soruşturması’ kanun teklifinin reddi sonrası Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'den gelen itirazlar dolayısıyla Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. Meclis Başkanvekilinin yönettiği oturumlardan da kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen Şentop, iç tüzüğün 13. maddesine işaret etti. Şentop, "Meclis iradesi dediğimiz şey oylamanın kendisidir. Burada tartışma oylamanın kendisiyle ilgili. Burada mesele zaten Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yanşatılmadığıdır" diye konuştu.

Meclis Başkanlık Divanı’nı toplama kararını sert bir dille eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de yanıt veren Şentop, "Burada arkadaşlar tabii meclis iradesi vs. bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum" dedi. "İç tüzüğe ve anayasaya göre taraflılık ve tarafsızlık anlaşılır. Ben iç tüzükteki hükümleri söylüyorum böyle bir toptancı usulüyle konuşmuyorum" diyen Şentop, Özel'in, "Meclis Başkanı koşa koşa geldi. Boncuk boncuk terlemiş. Diyor ki ben başkanım Haydar Bey senin yerine ben yöneteceğim. Elimizde kapı gibi kanıt var dün bugün yarın Haydar Akar yönetecektir diye" sözlerine karşılık da şunları söyledi:

"Evet ben bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu mecliste insanların konuşmalarıyla, fiziki durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisini konuşurken bir aynaya bakmasını öneriyorum bu dediğimin ne anlama geldiğini anlaması için. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle ilgili oturumlar yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan arkadaşımız kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi de ifade etmek isterim. Pişman ederim."

AKP’nin tüm itirazlara ve AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen 5. kez Meclise getirdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiş, kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmemişti. Ancak AKP kanadından dün gece söz konusu oylamaya karşın itiraz geldi. Bugün Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Başkanlık Divanı'nı topladı. Dün gece yapılan oylamanın tekrar edilmesi genel kurula getirilecek. O oylamada tekrar yönünde bir karar çıkarsa oylama tekrarlanacak.

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Özgür Özel'den Şentop'a yanıt geldi: Makamı pişman etme değil adalet dağıtma makamıdır

CHP Grup Başkanvekili Özel, Şentop'un, "Pişman ederim" ifadelerine yanıt verdi. Özeli, "Sayın Başkanın makamı pişman etme değil adalet dağıtma makamıdır, tarafsızlık makamıdır. Benim hakkımla Cahit Özkan’ın hakkını eşit savunma hakkıdır. Meclis başkanlığı makamı bana had bildirme değil, adalet dağıtma makamıdır. Beni perişan edecek adam önce kendi durumuna bakacak, yeminine sadık olacak" diye konuştu.

Şentop şunları kaydetti:

İç tüzüğün 141. Maddesi yöçnmeten başkanla başkanvekili arkadaşımızla birlikte üç kişi var. Başkan ile katip üyeler birlikte sayar. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa, başkan açıklar sonucu . Ama bir uyuşmazlık varsa bu nasıl oluyorsa? Katip üyelerden biri diyor ki yeter sayı yok diyor. Bu bir itiraz bu itiraz bir itilaf meydana getiriyor. O zaman elektronik uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu budur. İtiraz varsa ki TBMM TV’NİN yayınından paylaşan arkadaşlar oldu sosyal medyada. Bir itiraz var mı? Bir itiraz olduğu o görüntülerde de var. Bu itirazı sorgulamak iç tüzüğe göre hiç kimsenin hakkı değil.

Yine iç tüzüğün 13. Maddesine göre bir başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var. Bu itiraz üzerine başkanlık divanı toplanıyor bir karar alıyor bunu genel kurula sunuyor. Genel kurul bunun üzerine yeniden oylama yapılabiliyor. Bunun örnekleri var. Toplantı hemen mi yapılır falan, Evet aynı gün içerisinde yapılmış 3 Mart 2015’te HDP’li arkadaşların talebi üzerine aynı benzer iç tüzük 13’e göre meclis başkanı başkanlık divanını hemen toplamış aynı gün içerisinde ve bir karar verilmiş.

Burada arkadaşlar tabii meclis iradesi vs. bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamanın kendisidir. Burada tartışma oylamanın kendisiyle ilgili. Burada mesele zaten Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yanşatılmadığıdır.

Anaya ve iç tüzük Meclis Başkanı’na genel kurulu yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanvekilleri meclis başkanının yerine yönetirler. Dolayısıyla meclis başkanı kendi yönettiği genel kurul oturumlarından sorumlu olduğu yerine başkanvekillerinin yönettiği oturumlardan da sorumludur. Meclis başkanı oturumla ilgili görevlendirir, bu görevin günün, saatini Meclis Başkan ı da değiştirebilir. Bu konuyla ilgili bir tartışma söz konusu olduğunda benim de bu tartışmaya dahil olmam icap eder, görevimin bir gereğidir bu.

İç tüzüğe ve anayasaya göre taraflılık ve tarafsızlık anlaşılır. Ben iç tüzükteki hükümleri söylüyorum böyle bir toptancı usulüyle konuşmuyorum.

İç tüzüğe aykırı diyen bir arkadaşa aynı toptancı usulüyle cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bir arkadaşımızın yaptığı hakikaten çok tuhaf değerlendirmeler ‘Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk yerliyor’ Evet ben bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu mecliste insanların konuşmalarıyla, fiziki durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisini konuşurken bir aynaya bakmasını öneriyorum bu dediğimin ne anlama geldiğini anlaması için. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle ilgili oturumlar yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan arkadaşımız kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi de ifade etmek isterim. Pişman ederim.

Soru-Cevap

"İşaretle oylama diye bir usul var. Meclisin genel olarak kullandığı usuldür. Biri derse ki katip üyelerden biri mesela yanlışlıkla var dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Bu oylamada sistemde işari uygulamayla açık oylama arasında fark var. Bir itiraz baki olduğunda buradan elektronik uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Genel kurul tekrarlanması yönünde irade ortaya koyarsa tekrarlanır. Başkanlık Divanı’nın kararı başkanlık tezkeresi olarak gidecek ve orada divanda başkanlıktan gelen sunuşlar kısmında okunacak sonra bununla ilgili oylama yapılıp ona göre karar verilecek."

"Hakaret ve seviyesizlik noktasına geldiği zaman da çok seviyeyi düşürmeden karşılık vermeye çalışıyorum. Bunu diyen adamın önce bir aynaya bakıp kendi videosunu seyretmesinde fayda var."