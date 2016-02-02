Mustafa Koç’un son hayali neydi?

Yeni Yüzyıl yazarı Zeynep Göğüş, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un son hayalinin, General Electric’in beyaz eşya bölümünü satın alarak Arçelik’i dünya lideri yapmak olduğunu söyledi.

Ancak Göğüş köşesinde, Koç’un ölümden bir hafta kadar önce General Electric’in beyaz eşya bölümünün yeni sahibinin 5.4 milyar dolar ödeyen Çinli Haier Grubu olduğunu yazdı.

Zeynep Göğüş’ün Yeni Yüzyıl’da “Mustafa Koç’un son rüyası neydi?...” başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Sorunun yanıtı vefatından önce çıktığı Amerika seyahatlerinde gizli. Mustafa Koç geniş uluslararası vizyonu ile dünyaya baktığında, Türkiye’nin teknoloji hamlesinde önünü açmak için yurt dışında ama özellikle de ABD önemli bir satın alma yapılmasının gerekli olduğunu biliyordu. Son yıllarda yaptığı yatırımlar ile ön plana çıkan General Electric, Arçelik’in global bir oyuncu olması için iyi bir fırsat olabilirdi. Mustafa Koç General Electric’in beyaz eşya bölümünü satın alarak Arçelik’i dünya lideri yapmak istiyordu. General Electric yıllar önce Türkiye pazarına yine Koç’la adım atmıştı.

1948 yılında ampulde başlayan ortaklıktan yola çıkılıp günün birinde Arçelik olarak GE’nin beyaz eşyasına talip olacak konuma gelmek büyük aşama. Koç’un yönetim merkezi Nakkaştepe’de Mustafa Koç için yapılan veda töreninde grubun CEO’su Levent Çakıroğlu onun şu sözlerini tekrarlayacaktı: “Bundan sonraki hayalim uluslararası arenada çok daha önemli ve büyük başarılar gerçekleştirmek. Yurtiçindeki liderliğimizi yurtdışına taşımak…” Ne yazık ki kalp kriziyle gelen o zamansız ölümden bir hafta kadar önce General Electric’in beyaz eşya bölümünün yeni sahibi 5.4 milyar dolar ödeyen Çinli Haier Grubu oluyordu…

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