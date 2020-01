Mustafa Koç öncü oldu, Osmanlı sanatı milyonlara ulaşıyor

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un girişimleriyle açılan New York Metropolitan Müzesi'ndeki Osmanlı snaat galerileri, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Koç Ailesi'nin adının 75 yıl yazılı kalacağı 2 galeride Osmanlı'nın en parlak döneminin eserleri sergileniyor. Koç Grubu iki galeri için 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Zaman'dan Orhan Akkurt'un haberine göre; her yıl 5,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan New York Metropolitan Müzesi'ndeki Osmanlı galerisi Koç Ailesi'nin sponsorluğunda faaliyetlerini sürdürüyor. Müzenin İslam Eserleri bölümünde yer alan ve Koç Family Galleries ismi verilen iki galerideOsmanlı sanatının 600 yıllık tarihi ile Selçuklu eserleri milyonlarca ziyaretçiye sunuluyor. Mustafa Koç'un girişimleri ve himayesinde hayata geçirilen proje sayesinde Koç Ailesi'nin adı 75 yıl süreyle 2 galeride yazılı kalacak. Galeride, Osmanlı'nın en parlak döneminin eserleri sergileniyor. Mustafa Koç'un da hazır bulunduğunu galeri açılışı 2011'de gerçekleşmişti. Batılıların Muhteşem Süleyman olarak bildiği Kanuni Sultan Süleyman dönemi eserlerinin ağırlık kazandığı Koç Ailesi Galerisi'nde halılar, kumaşlar ve Osmanlı Saray sanat eserleri sergileniyor. Koç ailesi her iki galeri için toplamda 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Müzeden mustafa koç için taziye

New York Metropolitan Sanat Müzesi (MET) yetkilileri, Zaman'a yaptığı yazılı açıklamada Mustafa Koç'un vefatı ile ilgili Rahmi Koç'a taziyelerini ilettiklerini belirtti. Açıklamada “Metropolitan Sanat Müzesi'nin mütevelli heyeti ve personeli olarak, müzenin mütevellisi, hayırseveri (bağışta bulunanı) ve arkadaşı Rahmi Koç'un oğlu Mustafa Koç'u kaybetmesi ile ilgili üzüntülerimizi (bütün ailesine) ve büyük saygımızı içeren taziye dileklerimizi ilettik.” ifadelerini kullandı. Müze yetkilileri 1 Kasım 2011'de açılan İslami Medeniyetler galerilerini ilk 14 ayda 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini açıkladı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç galeri açılışında dönemin müze müdürü Philippe de Montebello'nun “Ben emekli oluyorum. Müzede İslam eserleri bölümü açılacak. Hepsine Arap ve Acemler sponsor oluyor. Bir ucundan siz tutar mısınız? Osmanlı'nın burada olması fevkalade önemli. Bir galeri 75 yıllığına 5 milyon dolar.” teklifinde bulunduğunu aktarmıştı. Teklifi değerlendiren Koç Ailesi, Osmanlı Saray sanat eserlerinin sergilendiği iki galeri için sponsorluğu kabul etmişti. Rahmi Koç galeri açılışının manevi hazzının çok büyük olduğunu belirterek, “Bu kez bizim tarihimizi, kültürümüzü dünyaya tanıtacak iki galeriye ailenin ismini verdik. Osmanlı dünya çapında bir medeniyetti. Dolayısıyla dünya çapında bir işe imza attık. Çok bahtiyarım.” ifadelerini kullanmıştı.

Osmanlı sanatı dünya sahnesinde

O güne kadar farklı medeniyetlerin boy gösterdiği sanat merkezinde, İslamiyet'te dair herhangi bir eser bulunmuyordu. İran, Fas ve Azeri asıllı zengin ABD vatandaşları kendi tarihlerini bu büyük sahneye çıkarırken, Türkiye'den de Koç Ailesi Osmanlı'ya sponsor olmuş ve İslamiyet'in önemli bir parçası olan Osmanlı medeniyetini Metropolitan'da sergilemesi için büyük bir adım atmıştı. The Greater Osmanlı World' teması ile hazırlanan ikinci galeride ise Osmanlı sanatının özellikle Anadolu'da ortaya çıkan en güzel örnekleri sergileniyor. Anadolu motifleriyle bezenmiş Osmanlı halıları ve dokumaları da bu galeride yer alıyor.

İslam, 12 bin eserle anlatılıyor

7'nci yüzyıldan 20'nci yüzyıla kadar 12 binden fazla sanat eserini içeren, alanında dünyanın en kapsamlı koleksiyonlarından biri olan İslam Sanatları Koleksiyonu'nun 459 ve 460'ıncı galerinin sponsorlu Koç Ailesi tarafından karşılanıyor. İslam Medeniyeti'nin Orta Asya'dan Kuzey Afrika, Avrupa, Orta ve Güney Asya'ya kadar izlediği yolun sergilendiği bölümde toplam 15 galeri bulunuyor. İslam coğrafyasına ait sanat eserlerinin sergilendiği galerileri her gün 2 bin 500'den fazla insan ziyaret ediyor.