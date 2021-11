Mustafa Karaalioğlu: Market ve kebapçı lobilerine uzun bir yoldan geldik; önce dış güçler vardı ve kim oldukları hiç bilinmezdi

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, seviyesiz, kalitesiz ve bencil bir siyasetin Türkiye'yi aşağıya çektiğini bel, memleketin çaresizce olan biteni izlediğini belirterek, "Seviye o kadar düşük ki bu kadar düştüğüne inanmak insanların gururuna dokunuyor. Hukuk, liyakat, ehliyet, serbest piyasa ekonomisi vs, hepsi ayaklar altında. Bir ülkenin bildiği, tecrübe ettiği ne varsa hepsini inkar eden bir siyaset, işler kontrolden çıkınca, bitmek tükenmek bilmeyen komplo teorilerine yaslanarak ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Bunun bir yol, yöntem, icraat biçimi veya çıkış kapısı olduğuna inanıyor. İşe yaramayan her hikayenin peşine daha inanılmazı böyle takılıyor. Türkiye’yi hedefe koyan lobilerin sayısı her gün artıyor; her gün daha önce hiç adı sanı duyulmayanı ortaya çıkıyor." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "market lobisi" MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerine işaret eden Karaalioğlu, "Market ve kebapçı lobilerine uzun bir yoldan geldik. Önce dış güçler vardı ve ne oldukları, kim oldukları hiç bilinmezdi. Çünkü o zaman işler bugüne kıyasla daha az kötüydü. Dış güç deyip geçmek yeterliydi. İşler kontrolden çıkmaya başladığında isim isim lobiler duyulmaya başladı. Mesela ekonomide problem çıkaran, Türkiye’ye kasteden lobiler varmış gibi anlaşılsın diye… Bugüne kadar adresi hiç bulunamayan “uluslararası finans odakları” o dönemde duyulur oldu. Herşey harikaydı! Ama sadece döviz artıyordu; gayet tabii ki bunun sebebi de Türk Lirası gibi çok parlak bir parayı hedef alan malum odaklardı. Onlarda TL yoktu, Dolar ve Euro gibi değersiz paralar vardı, bizi kıskanıyorlardı!

Hikayenin tam tersine olduğu, 128 milyar Dolar’ın buharlaştığı ortaya çıkınca anlaşıldı.

Döviz lobisi, faiz lobisi, beka meselesi, finans baronları… Her defasında daha garip bir lobi, her defasında daha ayrıntılı bir hikaye…" ifadelerini kullandı.

