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Mustafa Ceceli o sözleri için özür diledi: Alınan arkadaşlarım olmuş…

Ceceli, kendisine ‘oruç tutmuyor’ diyen kişiye “Cehennem çukurununun misafiri, soysuz, kansız” demişti

28 Haziran 2016 21:07

Mustafa Ceceli, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında oruç tutmuyor izlenimi yaratmak isteyen birini adeta yerden yere vurduğu kişiye sarf ettiği sözleri için özür diledi. Ceceli, özüründe üslubu kendisine yakıştıramadığını söylerken, “Alınan arkadaşlarım olmuş, özür dilerim” dedi.

Ceceli, “Bir tane şerefsiz, 5 yaşında oğlumun yemeğini koyup bana oruç tutmuyor demiş. Allahından bul soysuz. Yazdım anlamadınız bir daha yazayım, bunlara hayvan demek hayvana hakarettir. Ben Allah’a hesabımı veririm yüz aklığıyla ama iftira atan sonsuza kadar Cehennem çukurunun misafiri… Kurtarıcısız. Gözünüz dönmüş kansızlar” demişti.

Ceceli’nin Twitter’dan paylaştığı özrü şöyle:

“Sevgili arkadaşlar. Dün bana atılan iftira sonrası yazdıklarımı üstüne alınan arkadaşlarım olmuş onlardan özür dilerim. Sonrasında okuduğumda ben de kendime bu üslubu yakıştıramadım. Hacı Bektaş Veli'nin "İncinsen de incitme" sözü bana ders olsun.. sevgiyle"

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