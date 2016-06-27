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Mustafa Ceceli'den 'oruç tutmuyor' diyen kişiye: Cehennem çukurunun misafiri, soysuz, kansız

Şarkıcı Mustafa Ceceli, yaptığı paylaşımları aleyhinde kullanan kişiye ağır sözler sarf etti

27 Haziran 2016 19:14

Mustafa Ceceli, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında oruç tutmuyor izlenimi yaratmak isteyen birini adeta yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, Huber Köşkü’nde katıldığı iftar daveti sonrasında sosyal medyada olay olan ve hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Mustafa Ceceli, yaptığı paylaşımları aleyhinde kullanılan bir kişiye ağır sözler sarf etti. 

 

"Allah'ından bul soysuz"

 

Yapılan paylaşımla kendisinin oruç tutmuyormuş şeklinde gösterilmesine kızan Mustafa Ceceli, twitter hesabından açtı ağzını yumdu gözünü… İşte Ceceli’nin paylaşımları: “Bir tane şerefsiz, 5 yaşında oğlumun yemeğini koyup bana oruç tutmuyor demiş. Allahından bul soysuz. Yazdım anlamadınız bir daha yazayım, bunlara hayvan demek hayvana hakarettir. Ben Allah’a hesabımı veririm yüz aklığıyla ama iftira atan sonsuza kadar Cehennem çukurunun misafiri… Kurtarıcısız. Gözünüz dönmüş kansızlar."

 

 

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